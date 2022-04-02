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https://arabic.sputniknews.com/20220402/ماذا-يحدث-لكبدك-عند-شرب-القهوة؟-1060783831.html
ماذا يحدث لكبدك عند شرب القهوة؟
ماذا يحدث لكبدك عند شرب القهوة؟
يمكن أن توفر القهوة دفعة الطاقة اللازمة في الصباح للمضي قدما، أو تجنبنا النعاس وتمنحنا مزيدا من النشاط خلال فترة الظهيرة، لكن العلماء وجدوا لها تأثيرا كبيرا... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T19:54+0000
2022-04-02T19:54+0000
الصحة
القهوة
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تقلل القهوة كما هو معروف من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، لكن ما قد لا يدركه بعض الناس هو أن القهوة يمكن أيضا أن تحسن صحة الكبد، وفق موقع Eat This, Not That.أظهرت الأبحاث أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير وقائي للكبد، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في حمايته من التلف، وذلك على العكس تماما من الكحول على سبيل المثال، والذي يمكن أن يؤدي إلى تندب الكبد وتلفه إذا تم تناوله بشكل متكرر.لكن وبينما وُجد أن للقهوة فوائد قوية لصحة الكبد، فمن المهم ملاحظة أن العديد من هذه الدراسات تتمحور حول شرب القهوة السوداء، أي دون كريمة أو سكر.ومن فوائد القهوة للكبد:1. قد تحميك القهوة من تليف الكبديُعد تليف الكبد مشكلة خطيرة ناتجة عن تراكم الكثير من الأنسجة الندبية في الكبد. بمرور الوقت، يمكن أن يؤثر ذلك على وظيفة الكبد، ولكن غالبا ما يمكن عكس المراحل الخفيفة من التليف من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية.وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة The Journal of Hepatology أن شرب القهوة (والشاي) بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد.تتمثل إحدى طرق اختبار التليف في قياس تصلب الكبد، وأظهرت هذه الدراسة أن استهلاك القهوة كان مرتبطا بتقليل تصلب الكبد.2. قد تساعدك القهوة على التحكم في مستويات إنزيمات الكبديحتوي كبدك على إنزيمات تسرع عمليات معينة في جسمك، مثل تكسير السموم، وإنتاج الصفراء، والمساعدة في مكافحة الالتهابات في الجسم.إذا كان جسمك ينتج الكثير من هذه الإنزيمات، فقد تتسرب إلى مجرى الدم، مما قد يكون علامة على مرض أو تلف في الكبد.أظهرت الأبحاث أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من تركيزات إنزيمات الكبد، وخاصة لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكحول.كما وجد أن القهوة تخفض هذه الإنزيمات لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد.3. قد تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبدووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن شرب القهوة قد يقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان الكبد.أظهرت دراسات أخرى أنه ليس بإمكان القهوة تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، ولكنها قد تكون قادرة على إبطاء تطور أمراض الكبد الأخرى لدى بعض الأشخاص أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/دراسة-شرب-3-أكواب-من-القهوة-يوميا-يفيد-صحة-القلب--1058394440.html
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الصحة, القهوة

ماذا يحدث لكبدك عند شرب القهوة؟

19:54 GMT 02.04.2022
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
CC0 / Pixabay /
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يمكن أن توفر القهوة دفعة الطاقة اللازمة في الصباح للمضي قدما، أو تجنبنا النعاس وتمنحنا مزيدا من النشاط خلال فترة الظهيرة، لكن العلماء وجدوا لها تأثيرا كبيرا على الكبد.
تقلل القهوة كما هو معروف من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، لكن ما قد لا يدركه بعض الناس هو أن القهوة يمكن أيضا أن تحسن صحة الكبد، وفق موقع Eat This, Not That.
أظهرت الأبحاث أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير وقائي للكبد، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في حمايته من التلف، وذلك على العكس تماما من الكحول على سبيل المثال، والذي يمكن أن يؤدي إلى تندب الكبد وتلفه إذا تم تناوله بشكل متكرر.
لكن وبينما وُجد أن للقهوة فوائد قوية لصحة الكبد، فمن المهم ملاحظة أن العديد من هذه الدراسات تتمحور حول شرب القهوة السوداء، أي دون كريمة أو سكر.
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ومن فوائد القهوة للكبد:
1. قد تحميك القهوة من تليف الكبد
يُعد تليف الكبد مشكلة خطيرة ناتجة عن تراكم الكثير من الأنسجة الندبية في الكبد. بمرور الوقت، يمكن أن يؤثر ذلك على وظيفة الكبد، ولكن غالبا ما يمكن عكس المراحل الخفيفة من التليف من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية.
وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة The Journal of Hepatology أن شرب القهوة (والشاي) بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد.
تتمثل إحدى طرق اختبار التليف في قياس تصلب الكبد، وأظهرت هذه الدراسة أن استهلاك القهوة كان مرتبطا بتقليل تصلب الكبد.
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2. قد تساعدك القهوة على التحكم في مستويات إنزيمات الكبد
يحتوي كبدك على إنزيمات تسرع عمليات معينة في جسمك، مثل تكسير السموم، وإنتاج الصفراء، والمساعدة في مكافحة الالتهابات في الجسم.
إذا كان جسمك ينتج الكثير من هذه الإنزيمات، فقد تتسرب إلى مجرى الدم، مما قد يكون علامة على مرض أو تلف في الكبد.
أظهرت الأبحاث أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من تركيزات إنزيمات الكبد، وخاصة لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكحول.
كما وجد أن القهوة تخفض هذه الإنزيمات لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد.
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3. قد تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن شرب القهوة قد يقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان الكبد.
أظهرت دراسات أخرى أنه ليس بإمكان القهوة تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، ولكنها قد تكون قادرة على إبطاء تطور أمراض الكبد الأخرى لدى بعض الأشخاص أيضا.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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