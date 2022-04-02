https://arabic.sputniknews.com/20220402/مالي-تعلن-مقتل-أكثر-من-200-مسلح-خلال-عملية-عسكرية-في-الساحل-1060767169.html
مالي تعلن مقتل أكثر من 200 مسلح خلال عملية عسكرية في الساحل
مالي تعلن مقتل أكثر من 200 مسلح خلال عملية عسكرية في الساحل
صرح جيش مالي أنه قتل 203 مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة خلال عملية في منطقة وسط مالي تم تنفيذها بين 23 و31 مارس/ آذار. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:14+0000
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2022-04-02T11:14+0000
العالم
أخبار مالي
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وذكر جيش مالي في بيان له صدر مساء أمس الجمعة، أن هذه العملية "واسعة النطاق"، التي جرت في منطقة مورا على بعد 17 كيلومترا شمال شرق كواكجورو في دائرة دجينية، قتل خلالها 203 مقاتلين واعتقل 51 آخرون، كما تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في بيان الخميس، إن أعمال عنف جهادية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي. وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/مروحيات-مقاتلة-ورادارت-حديثة-مالي-تتسلم-أول-دفعة-معدات-عسكرية-من-روسيا---1060686936.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مالي
مالي تعلن مقتل أكثر من 200 مسلح خلال عملية عسكرية في الساحل
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صرح جيش مالي أنه قتل 203 مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة خلال عملية في منطقة وسط مالي تم تنفيذها بين 23 و31 مارس/ آذار.
وذكر جيش مالي في بيان له صدر مساء أمس الجمعة، أن هذه العملية "واسعة النطاق"، التي جرت في منطقة مورا على بعد 17 كيلومترا شمال شرق كواكجورو في دائرة دجينية، قتل خلالها 203 مقاتلين واعتقل 51 آخرون، كما تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في بيان الخميس، إن أعمال عنف جهادية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي.
وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.