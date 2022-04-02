https://arabic.sputniknews.com/20220402/ما-هو-تأثير-مانديلا-وكيف-يتفاعل-مع-الذاكرة-1060760597.html

ما هو "تأثير مانديلا" وكيف يتفاعل مع الذاكرة

ما هو "تأثير مانديلا" وكيف يتفاعل مع الذاكرة

في العقود الأخيرة، كان هناك العديد من الظواهر المرتبطة بإدراك مشوه للمعلومات، أحدها يعرف بـ"تأثير مانديلا". 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T08:20+0000

2022-04-02T08:20+0000

2022-04-02T08:20+0000

مجتمع

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ما هو "تأثير مانديلا" كيف يتجلى وكيف يمكن مقاومته؟"تأثير مانديلا" هو عندما يعتقد عدد كبير من الناس أن حدثا ما قد حدث، على الرغم من عدم حدوثه في الواقع. صاغ هذا المصطلح الباحثة فيونا بروم في عام 2009. عندما ذهبت إلى مؤتمر وتحدثت مع أشخاص مختلفين. تحولت إحدى المحادثات إلى نيلسون مانديلا، وهو ناشط حقوقي من جنوب أفريقيا كان قد سجنه نظام الفصل العنصري، وأطلق سراحه بعد 27 عامًا في السجن، وأصبح رئيسًا لجنوب أفريقيا. ومع ذلك، كانت بروم نفسها ومحاوروها على يقين من وفاة مانديلا في السجن في الثمانينيات. حتى أنه بدا للكثيرين أنهم شاهدوا خطاب زوجته في جنازة الأخبار. في الواقع، توفي نيلسون مانديلا في عام 2013 محاطا بعائلته.نماذج عن" تأثير مانديلا "، بعضها خاص ببلدان معينة."مونوبولي السيد" تذكر غلاف سلسلة ألعاب مونوبولي الشهيرة. والتي تصور رأسماليا بشارب وعصا وقبعة تبدو وكأنها مستوحاة من رسم كاريكاتوري سوفيتي. هل يرتدي نظارة أحادية؟ إذا أجبت بـ"نعم"، فأنت قد وقعت في غرام تأثير مانديلا. في الواقع، تميمة اللعبة، واسمها السيد مونوبولي، تتمتع ببصر ممتاز. نيوزيلاندا، أين تقع هذه الدولة الجزيرة؟ كثيرون على يقين من أنها تقع في شمال شرق المحيط الهادئ أو حتى شمال أستراليا، على الرغم من أن الخيار الصحيح هو جنوب شرق هذا البلد. هنري الثامن مع تركيا يعتقد الكثيرون أن هناك صورة للملك الإنجليزي هنري الثامن، يأكل ساق ديك رومي. لم تكن مثل هذه الصورة موجودة أبدًا، لكن التأثير قد يكون مدفوعا برسوم كاريكاتورية لعبت دورا في صورة مماثلة.لماذا يحدث تأثير مانديلا؟هناك العديد من النظريات التي تفسر ظهور الذكريات الزائفة الجماعية.أكوان موازية يأتي أحد أكثر التفسيرات غرابة لـ"تأثير مانديلا" من الفرضية القائلة بأن هناك العديد من الأكوان المتوازية التي تتفاعل مع بعضها البعض. افتراضيا، يمكن للناس الانتقال من واقع إلى آخر. هذا يجعلهم يحتفظون بذكريات من أكوان مختلفة. على سبيل المثال، في الكون رقم A12، توفي نيلسون مانديلا في السجن في الثمانينيات، وفي الكون رقم B34، توفي في المنزل عام 2013. في نفس الوقت، الأشخاص الذين عاشوا في A12 وهم الآن في B34 سوف يلتزمون بالنسخة التي حدثت لهم في A12. وبسبب هذا، سيكون لديهم ذكريات ستُعتبر كاذبة في B34. يبدو وكأنه شيء من عالم الخيال العلمي، وحتى الآن لم يجد العلماء دليلًا على وجود الكون المتعدد.ذكريات كاذبة يؤكد دانيال شاكتر، عالم النفس والأستاذ بجامعة هارفارد، أن "الذكريات هي مجموعات نفسية من ردود الفعل العاطفية والإدراك البصري والسمعي. إنها تعكس فقط موقفنا تجاه ما حدث وليست سجلات موثوقة لما حدث. عندما تتشكل البقع الفارغة في الذكريات بسبب حقيقة أن الدماغ ليس لديه كل المعلومات حول الحدث، فإنه يفكر بشكل مستقل في الأجزاء المفقودة بناءً على الارتباطات والتجارب الحالية. تُعرف هذه العملية باسم Confabulation. يقول كريستوفر دواير، عالم النفس والمحاضر في جامعة شانون للتكنولوجيا في أيرلندا: "لا يحب الناس عدم اليقين لأنه يخلق الخوف والتوتر".تأثير الإنترنت أصبح "تأثير مانديلا" معروفا في العصر الرقمي، عندما أصبحت أجهزة الكمبيوتر والإنترنت جزءًا من الحياة اليومية. أصبح نشر المعلومات أسهل بكثير، مما زاد من شعبية المفاهيم الخاطئة المختلفة. حلل العلماء المناقشات تحت 100 ألف خبر على "تويتر" وتوصلوا إلى الاستنتاج التالي: "الإشاعات المزيفة تهزم الحقيقة في 70% من الحالات. يمكن أن تسهم فوضى المعلومات هذه في تعزيز هذا التأثير".ماذا تفعل عند حدوث تأثير مانديلا؟من الصعب للغاية التعرف على ذكرى زائفة في النفس. حقيقة أنه ظهر، لن يكون من الممكن اكتشافه إلا بعد وقوعه. الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية نفسك من حدوثها هي التحقق دائما من أي حقائق، وخاصة تلك التي تبدو مشبوهة، والتفكير النقدي - للشك في المعلومات الواردة ومعتقداتك. وإذا قررت التحقق من حقيقة ذكرياتك بمساعدة شخص آخر، فاحرص على كيفية صياغة السؤال. غالبًا ما يميل الناس إلى التوافق مع ما قيل لهم دون تردد، لذلك إذا سألت، "هل صحيح أن مانديلا مات في السجن؟"، فستكون هناك احتمالات كبيرة بأن تسمع إجابة إيجابية. لجعل المحاور يجيب بشكل أكثر تفكيرًا، من الأفضل طرح سؤال مفتوح: "كيف مات مانديلا؟".

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