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https://arabic.sputniknews.com/20220402/مباراة-هولندا-والسنغال-تفتتح-مونديال-2022-1060761996.html
مباراة هولندا والسنغال تفتتح مونديال 2022
مباراة هولندا والسنغال تفتتح مونديال 2022
يقص منتخبا السنغال وهولندا شريط افتتاح مونديال قطر 2022، ليكون اللقاء هو الأول في البطولة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:04+0000
2022-04-02T09:04+0000
رياضة
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وبحسب ما نشر الموقع الرسمي للفيفا، جدول مبارايات البطولة، فإن هذا اللقاء سيتم يوم الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الأول في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش)، على ملعب "الثمامة".ويُستكمل اليوم بلقائين ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا وإيران المقررة في تمام الرابعة في ملعب "خليفة الدولي"، على أن تواجه الولايات المتحدة الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز و(اسكتلندا/أوكرانيا)، في الساعة العاشرة مساء على ملعب "أحمد بن علي".هذا وتستضيف قطر بطولة كأس العالم في الفترة الممتدة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث تحتضن 8 ملاعب مباريات البطولة.
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رياضة

مباراة هولندا والسنغال تفتتح مونديال 2022

09:04 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEقرعة كأس العالم 2022
قرعة كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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يقص منتخبا السنغال وهولندا شريط افتتاح مونديال قطر 2022، ليكون اللقاء هو الأول في البطولة.
وبحسب ما نشر الموقع الرسمي للفيفا، جدول مبارايات البطولة، فإن هذا اللقاء سيتم يوم الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الأول في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش)، على ملعب "الثمامة".
وسيواجه منتخب قطر منتخب الإكوادور، بنفس اليوم لكن في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب "البيت".
ويُستكمل اليوم بلقائين ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا وإيران المقررة في تمام الرابعة في ملعب "خليفة الدولي"، على أن تواجه الولايات المتحدة الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز و(اسكتلندا/أوكرانيا)، في الساعة العاشرة مساء على ملعب "أحمد بن علي".
هذا وتستضيف قطر بطولة كأس العالم في الفترة الممتدة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث تحتضن 8 ملاعب مباريات البطولة.
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