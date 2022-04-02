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https://arabic.sputniknews.com/20220402/متحدث-الحكومة-الولايات-المتحدة-أظهرت-أنها-معادية-للشعب-الإيراني-1060768506.html
متحدث الحكومة: الولايات المتحدة أظهرت أنها معادية للشعب الإيراني
متحدث الحكومة: الولايات المتحدة أظهرت أنها معادية للشعب الإيراني
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي إن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أنها معادية للشعب الإيراني، حسبما نقلت وكالة "إرنا". 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:41+0000
2022-04-02T11:41+0000
العالم
إيران
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وكتب جهرمي على حسابه في موقع "تويتر" إن "حكومة الولايات المتحدة التي تحمل سجلا واضحا لانتهاك المعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، أظهرت مرة أخرى وفي نفس الوقت الذي باتت تدعي فيه حسن النية، أنها معادية لـ"الشعب الإيراني" في جميع الظروف، وذلك من خلال فرضها إجراءات حظر جديدة وعدم سماحها لمنشد إيراني بالدخول تحت ذرائع كاذبة". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية رفضت دخول المنشد الإيراني علي رضا قرباني لإقامة حفل في مدينة إرفاين في ضواحي لوس أنجلوس.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إيران-وأمريكا-تتواجهان-في-كأس-العالم-2022-بعد-غياب-24-عاما-1060749263.html
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العالم, إيران

متحدث الحكومة: الولايات المتحدة أظهرت أنها معادية للشعب الإيراني

11:41 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي إن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أنها معادية للشعب الإيراني، حسبما نقلت وكالة "إرنا".
وكتب جهرمي على حسابه في موقع "تويتر" إن "حكومة الولايات المتحدة التي تحمل سجلا واضحا لانتهاك المعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، أظهرت مرة أخرى وفي نفس الوقت الذي باتت تدعي فيه حسن النية، أنها معادية لـ"الشعب الإيراني" في جميع الظروف، وذلك من خلال فرضها إجراءات حظر جديدة وعدم سماحها لمنشد إيراني بالدخول تحت ذرائع كاذبة".
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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية رفضت دخول المنشد الإيراني علي رضا قرباني لإقامة حفل في مدينة إرفاين في ضواحي لوس أنجلوس.
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