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https://arabic.sputniknews.com/20220402/محمد-بن-راشد-يصرف-قرابة-13-مليون-درهم-مكرمة-لأكثر-من-2500-مالك-تاكسي-1060773031.html
محمد بن راشد يصرف قرابة 13 مليون درهم مكرمة لأكثر من 2500 مالك تاكسي
محمد بن راشد يصرف قرابة 13 مليون درهم مكرمة لأكثر من 2500 مالك تاكسي
أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، بصرف 12 مليونا و825 ألف درهم، مكرمة إضافية لملاك 2565 سيارة أجرة خاصة... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:28+0000
2022-04-02T13:28+0000
العالم العربي
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وبحسب وكالة أنباء "وام" قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه المكرمة في إطار الحرص الدائم للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على متابعة كل قطاعات وشرائح المجتمع، ومد جميع المواطنين بالمقومات التي تعينهم على الحياة الكريمة، وتمكنهم من تلبية متطلبات أسرهم، بما يضمن تحقيق السعادة والاستقرار النفسي لهم".وأشار إلى أن "المكرمة السنوية لملاك لوحات مركبات الأجرة، تعد واحدة من المبادرات الكريمة المعتادة لمحمد بن راشد، لاسيما في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، لإدخال البهجة والسرور على أسر المشمولين بالمكرمة، لاسيما أصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة، كما تعكس حرص سموه على تعزيز التكافل بين كل أفراد المجتمع".
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العالم العربي

محمد بن راشد يصرف قرابة 13 مليون درهم مكرمة لأكثر من 2500 مالك تاكسي

13:28 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / -
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أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، بصرف 12 مليونا و825 ألف درهم، مكرمة إضافية لملاك 2565 سيارة أجرة خاصة بالمواطنين في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنويا.
وبحسب وكالة أنباء "وام" قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه المكرمة في إطار الحرص الدائم للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على متابعة كل قطاعات وشرائح المجتمع، ومد جميع المواطنين بالمقومات التي تعينهم على الحياة الكريمة، وتمكنهم من تلبية متطلبات أسرهم، بما يضمن تحقيق السعادة والاستقرار النفسي لهم".
وأشار إلى أن "المكرمة السنوية لملاك لوحات مركبات الأجرة، تعد واحدة من المبادرات الكريمة المعتادة لمحمد بن راشد، لاسيما في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، لإدخال البهجة والسرور على أسر المشمولين بالمكرمة، لاسيما أصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة، كما تعكس حرص سموه على تعزيز التكافل بين كل أفراد المجتمع".
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