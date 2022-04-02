https://arabic.sputniknews.com/20220402/مدير-روساتوم-يعلق-على-إمكانية-الانتقال-إلى-المدفوعات-بالروبل-1060764881.html

مدير "روساتوم" يعلق على إمكانية الانتقال إلى المدفوعات بالروبل

مدير "روساتوم" يعلق على إمكانية الانتقال إلى المدفوعات بالروبل

قال ألكسي ليخاتشيف، المدير العام لعملاق الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، إن الشركة لا ترى أي مشاكل في الانتقال المحتمل إلى نظام الدفع بالروبل مع العملاء... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T10:16+0000

2022-04-02T10:16+0000

2022-04-02T10:16+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال ليخاتشيف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لا أرى أي مشاكل خاصة فيما يتعلق بالتحول المحتمل إلى المدفوعات بالروبل".وأضاف: "لا نرى أية مشاكل إطلاقا في هذا الصدد، يجب أن نتعامل مع العملة كأداة وليس كهدف، إنها وسيلة، وليست أهم شيء لتنفيذ المشاريع".وتابع: "أنا متأكد من أننا سنجد دائمًا لغة مشتركة مع عملائنا وذلك سيسمح لنا بتجنب مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات".وأوضح ليخاتشيف أن قرار التحول إلى الروبل يجب أن تتخذه الحكومة الروسية، مؤكدا أن الشركة على استعداد تام لتنفيذه.وفي وقت سابق، بدأت شركة "غازبروم" بالفعل في إخطار الأطراف المقابلة الأجنبية بالإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل، حسبما قالت الشركة لـ RBC. وقالت "غازبروم": "تم إرسال الإخطارات بشأن إجراءات التسوية الجديدة بالروبل الروسي رسميا إلى الأطراف المقابلة اليوم".وأوضحت الشركة أنه وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق، بعد الأول من أبريل، لن يتم سداد مدفوعات الغاز إلا بالروبل. وأشارت "غازبروم" إلى أنها تلتزم بالقانون و"تواصل تصدير الغاز بشكل موثوق إلى المستهلكين".

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روسيا, اقتصاد