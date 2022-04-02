https://arabic.sputniknews.com/20220402/مدير-وكالة-الفضاء-الروسية-قريبا-سنطلع-الحكومة-على-خيارات-إنهاء-التعاون-مع-المحطة-الدولية-1060760954.html

مدير وكالة الفضاء الروسية: قريبا سنطلع الحكومة على خيارات إنهاء التعاون مع المحطة الدولية

مدير وكالة الفضاء الروسية: قريبا سنطلع الحكومة على خيارات إنهاء التعاون مع المحطة الدولية

أكد مدير وكالة الفضاء الروسية، "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أنهم سيطلعون الحكومة الروسية قريبا على خيارات لإنهاء التعاون مع محطة الفضاء الدولية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T08:33+0000

2022-04-02T08:33+0000

2022-04-02T08:34+0000

محطة الفضاء الروسية

روسيا

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وحسب تصريحات نشرتها وكالة "سبوتنيك"، قال روغوزين: "سنبلغ الحكومة قريبًا عن خطط إنهاء التعاون مع الشركاء الغربيين في محطة الفضاء الدولية".وأوضح المسؤول الروسي أن ما ستقدمه روس كوسموس يتعلق بمقترحات ملموسة بشأن الجدول الزمني، لإنهاء تعاون محطة الفضاء الدولية مع وكالات الفضاء الأمريكية والكندية والاتحاد الأوروبي واليابانية.وشدد على أن "العودة إلى العلاقة الطبيعية بين الشركاء لن تكون ممكنة إلا بعد إلغاء العقوبات غير القانونية بشكل كامل وغير مشروط".وكان روغوزين قد أكد في فبراير/ شباط الماضي، ردا على تصريحات بايدن التي تحدث فيها عن العقوبات على روسيا، بأن محطة الفضاء الدولية قد تواجه "انحدارا غير متحكم فيه من المدار" نحو أوروبا أو الولايات المتحدة إذا أثرت العقوبات الأمريكية على التعاون الفضائي مع روسيا.وخاطب روغوزين بايدن قائلا له: "إذا منعت التعاون معنا، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية (ISS) من المدار غير المنضبط وتسقط في الولايات المتحدة أو أوروبا؟".وأكد أن "هناك أيضًا احتمال سقوط هيكل يزن 500 طن على الهند والصين، هل تريد أن تهددهم بمثل هذا الاحتمال؟ محطة الفضاء الدولية لا تحلق فوق روسيا، وبالتالي فإن جميع المخاطر تقع على عاتقك، هل أنت مستعد لها؟"وتابع: "ستستمر إجراءات مراقبة الصادرات الجديدة في السماح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا، ولم يتم التخطيط لأي تغييرات في دعم الوكالة للعمليات الجارية في المدار وعمليات المحطة الأرضية، وستستمر إجراءات مراقبة الصادرات الجديدة في السماح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا".يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية، هي عبارة عن تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية، مقسمة إلى قسمين - الجزء المداري الروسي والجزء المداري الأمريكي.

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محطة الفضاء الروسية, روسيا