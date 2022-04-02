https://arabic.sputniknews.com/20220402/مروحيتان-أوكرانيتان-تدخلان-الأجواء-الروسية-بشكل-غير-قانوني--1060767634.html
لجنة التحقيق الفيدرالية: المروحيتان الأوكرانيتان استهدفتا خزانات الوقود بـ4 صواريخ على الأقل
لجنة التحقيق الفيدرالية: المروحيتان الأوكرانيتان استهدفتا خزانات الوقود بـ4 صواريخ على الأقل
أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن المروحيتين الأوكرانيتين اللتين قصفتا مستودعات الوقود في بيلغورود، دخلتا الأجواء الروسية بشكل غير قانوني. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:23+0000
2022-04-02T11:23+0000
2022-04-02T11:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكدت اللجنة أن المروحيتين استهدفتا خزانات الوقود في مدينة بيلغورود بـ4 صواريخ على الأقل.
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روسيا
لجنة التحقيق الفيدرالية: المروحيتان الأوكرانيتان استهدفتا خزانات الوقود بـ4 صواريخ على الأقل
11:23 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن المروحيتين الأوكرانيتين اللتين قصفتا مستودعات الوقود في بيلغورود، دخلتا الأجواء الروسية بشكل غير قانوني.
وأكدت اللجنة أن المروحيتين استهدفتا خزانات الوقود في مدينة بيلغورود بـ4 صواريخ على الأقل.