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لجنة التحقيق الفيدرالية: المروحيتان الأوكرانيتان استهدفتا خزانات الوقود بـ4 صواريخ على الأقل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220402/مروحيتان-أوكرانيتان-تدخلان-الأجواء-الروسية-بشكل-غير-قانوني--1060767634.html
لجنة التحقيق الفيدرالية: المروحيتان الأوكرانيتان استهدفتا خزانات الوقود بـ4 صواريخ على الأقل
لجنة التحقيق الفيدرالية: المروحيتان الأوكرانيتان استهدفتا خزانات الوقود بـ4 صواريخ على الأقل
أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن المروحيتين الأوكرانيتين اللتين قصفتا مستودعات الوقود في بيلغورود، دخلتا الأجواء الروسية بشكل غير قانوني. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:23+0000
2022-04-02T11:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكدت اللجنة أن المروحيتين استهدفتا خزانات الوقود في مدينة بيلغورود بـ4 صواريخ على الأقل.
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لجنة التحقيق الفيدرالية: المروحيتان الأوكرانيتان استهدفتا خزانات الوقود بـ4 صواريخ على الأقل

11:23 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 02.04.2022)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن المروحيتين الأوكرانيتين اللتين قصفتا مستودعات الوقود في بيلغورود، دخلتا الأجواء الروسية بشكل غير قانوني.
وأكدت اللجنة أن المروحيتين استهدفتا خزانات الوقود في مدينة بيلغورود بـ4 صواريخ على الأقل.
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Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
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