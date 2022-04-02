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https://arabic.sputniknews.com/20220402/مسؤول-تركي-هناك-رغبة-متزايدة-لدى-رجال-الأعمال-الخليجيين-في-الاستثمار-بالقطاع-العقاري-لدينا-1060758842.html
مسؤول تركي: هناك رغبة متزايدة لدى رجال الأعمال الخليجيين في الاستثمار بالقطاع العقاري لدينا
مسؤول تركي: هناك رغبة متزايدة لدى رجال الأعمال الخليجيين في الاستثمار بالقطاع العقاري لدينا
أكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، وجود رغبة متزايدة لدى رجال الأعمال الخليجيين في الاستثمار بالقطاع العقاري التركي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:53+0000
2022-04-02T07:53+0000
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وحسب تصريحات لوكالة الأناضول، خصّ أولباك، رجال الأعمال الإماراتيين بأنهم أكثرهم حرصا على الاستثمار في القطاع العقاري في البلاد.وتحدث أولباك عن "اجتماع الطاولة المستديرة الإماراتي التركي للتطوير العقاري والبناء 2022" والذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في دبي، مؤكدا أنهم جمعوا "العديد من الأسماء المهمة في مجال التطوير العقاري، والعديد من الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع العقارات بتركيا في هذا الاجتماع".وقال: "الجانب الإيجابي الآخر في بيع العقارات للأجانب هو أن السلعة التي نبيعها (العقار) تظل داخل البلاد، كما أن الشخص الذي يشتري العقار هو من يأتي بنفسه لبلادنا".وكشف أولباك أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في السابق نحو 15 مليار دولار ثم تراجع مع الوقت إلى 3 مليارات دولار"، مؤكدا أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 95% العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.وقال: "الصادرات التركية ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 40%"، لافتا إلى استهداف بلاده الوصول إلى المستويات السابقة في أرقام التبادل التجاري، ثم تحقيق أرقام قياسية جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/تركيا-بصدد-التعاون-مع-الإمارات-لتطوير-الصناعات-الدفاعية-1058530241.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مسؤول تركي: هناك رغبة متزايدة لدى رجال الأعمال الخليجيين في الاستثمار بالقطاع العقاري لدينا

07:53 GMT 02.04.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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أكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، وجود رغبة متزايدة لدى رجال الأعمال الخليجيين في الاستثمار بالقطاع العقاري التركي.
وحسب تصريحات لوكالة الأناضول، خصّ أولباك، رجال الأعمال الإماراتيين بأنهم أكثرهم حرصا على الاستثمار في القطاع العقاري في البلاد.
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وتحدث أولباك عن "اجتماع الطاولة المستديرة الإماراتي التركي للتطوير العقاري والبناء 2022" والذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في دبي، مؤكدا أنهم جمعوا "العديد من الأسماء المهمة في مجال التطوير العقاري، والعديد من الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع العقارات بتركيا في هذا الاجتماع".

وتوقع المسؤول التركي زيادة "الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات في تركيا في الفترة القادمة مع ازدياد نشاط حركة السياحة"، لافتا إلى أن عملية "بيع العقارات للأجانب هو نوع من الصادرات يوفر عملة صعبة للبلاد".

وقال: "الجانب الإيجابي الآخر في بيع العقارات للأجانب هو أن السلعة التي نبيعها (العقار) تظل داخل البلاد، كما أن الشخص الذي يشتري العقار هو من يأتي بنفسه لبلادنا".

ولفت إلى أنهم يجرون مباحثات مع عدة شركات من دبي وأبو ظبي ترغب في الاستثمار في قطاع العقارات بتركيا.

وكشف أولباك أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في السابق نحو 15 مليار دولار ثم تراجع مع الوقت إلى 3 مليارات دولار"، مؤكدا أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 95% العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال: "الصادرات التركية ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 40%"، لافتا إلى استهداف بلاده الوصول إلى المستويات السابقة في أرقام التبادل التجاري، ثم تحقيق أرقام قياسية جديدة.
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