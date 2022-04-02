https://arabic.sputniknews.com/20220402/مستشار-زيلينسكي-كييف-تريد-مصادرة-أصول-روسية-بقيمة-400-مليار-دولار-1060766932.html
مستشار زيلينسكي: كييف تريد مصادرة أصول روسية بقيمة 400 مليار دولار
مستشار زيلينسكي: كييف تريد مصادرة أصول روسية بقيمة 400 مليار دولار
قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليغ أوستينكو، إن السلطات الأوكرانية تتوقع تلقي 400 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار في البلاد. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:07+0000
2022-04-02T11:07+0000
2022-04-02T11:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
إعادة الإعمار
أخبار أوكرانيا
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قال أوستنكو على الهواء من قناة " أوكرانيا 24" التلفزيونية: "من أين ستأتي الأموال لهذا الصندوق: نتحدث بشكل أساسي عن نحو 300 مليار دولار، تم تجميدها للبنك المركزي الروسي. والمصدر الثاني هو الأصول المجمدة لدائرة بوتين المقربة (الرئيس الروسي فلاديمير)، والتي تضم عدة مئات من الأشخاص خارج البلاد".قال أوستينكو إنه بالإضافة إلى هذا الصندوق "سيتم العثور" على أموال من شركاء غربيين، والتي يمكن لأوكرانيا معها الاعتماد على 400-500 مليار دولار لاستعادة البلاد بعد انتهاء الأعمال العسكرية.وفقًا لأوستينكو، تقدر الحكومة الأوكرانية خسائر أوكرانيا من القتال بنحو تريليون دولار، وقال: "خسائر أوكرانيا تتزايد بشكل كبير كل يوم"، مضيفا أنه "إذا كنا في الأسبوع الأول من العملية الخاصة الروسية فقدنا 100 مليار دولار، فنتحدث الآن عن تريليون دولار".في 15 مارس/آذار، صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن الأضرار المباشرة التي لحقت بأوكرانيا نتيجة العملية الخاصة الروسية لنزع السلاح في البلاد بلغت 500 مليار دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عمليات عسكرية, إعادة الإعمار, أخبار أوكرانيا
مستشار زيلينسكي: كييف تريد مصادرة أصول روسية بقيمة 400 مليار دولار
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قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليغ أوستينكو، إن السلطات الأوكرانية تتوقع تلقي 400 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار في البلاد.
قال أوستنكو على الهواء من قناة " أوكرانيا 24" التلفزيونية: "من أين ستأتي الأموال لهذا الصندوق: نتحدث بشكل أساسي عن نحو 300 مليار دولار، تم تجميدها للبنك المركزي الروسي. والمصدر الثاني هو الأصول المجمدة لدائرة بوتين المقربة (الرئيس الروسي فلاديمير)، والتي تضم عدة مئات من الأشخاص خارج البلاد".
وفقًا له، تتوقع كييف تلقي أكثر من 100 مليار دولار من المصدر الثاني، وقال: "نحن نتحدث عن كل من الأصول المجمدة بالفعل وتلك التي ستظل قيد الاعتقال في جميع أنحاء العالم".
قال أوستينكو إنه بالإضافة إلى هذا الصندوق "سيتم العثور" على أموال من شركاء غربيين، والتي يمكن لأوكرانيا معها الاعتماد على 400-500 مليار دولار لاستعادة البلاد بعد انتهاء الأعمال العسكرية.
وفقًا لأوستينكو، تقدر الحكومة الأوكرانية خسائر أوكرانيا من القتال بنحو تريليون دولار، وقال: "خسائر أوكرانيا تتزايد بشكل كبير كل يوم"، مضيفا أنه "إذا كنا في الأسبوع الأول من العملية الخاصة الروسية فقدنا 100 مليار دولار، فنتحدث الآن عن تريليون دولار".
في 15 مارس/آذار، صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن الأضرار المباشرة التي لحقت بأوكرانيا نتيجة العملية الخاصة الروسية لنزع السلاح في البلاد بلغت 500 مليار دولار.