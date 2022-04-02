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مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية
مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية
أعلنت وزارة المصرية التخطيط لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:57+0000
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وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان اليوم السبت، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار وزير المالية المصري إلى أن بلاده تتطلع إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-المالية-المصري-يتحدث-عن-البرنامج-الجديد-مع-صندوق-النقد-الدولي-1060692338.html
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العالم العربي, مصر

مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية

10:57 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Mohamed El Khoulyوزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Mohamed El Khouly
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أعلنت وزارة المصرية التخطيط لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان اليوم السبت، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
وزير المالية المصري يتحدث عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي
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وأشار وزير المالية المصري إلى أن بلاده تتطلع إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
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