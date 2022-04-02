https://arabic.sputniknews.com/20220402/مصر-تخطط-لإصدار-أول-صكوك-سيادية-قبل-نهاية-السنة-المالية-الحالية-1060766651.html
مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية
مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية
أعلنت وزارة المصرية التخطيط لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:57+0000
2022-04-02T10:57+0000
2022-04-02T10:57+0000
العالم العربي
مصر
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وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان اليوم السبت، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار وزير المالية المصري إلى أن بلاده تتطلع إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-المالية-المصري-يتحدث-عن-البرنامج-الجديد-مع-صندوق-النقد-الدولي-1060692338.html
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العالم العربي, مصر
مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية
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أعلنت وزارة المصرية التخطيط لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان اليوم السبت، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأشار وزير المالية المصري إلى أن بلاده تتطلع إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.