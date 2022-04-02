عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مقتل-إسرائيلي-بتحطم-طائرة-صغيرة-وسط-البلاد-1060778281.html
مقتل إسرائيلي بتحطم طائرة صغيرة وسط البلاد
مقتل إسرائيلي بتحطم طائرة صغيرة وسط البلاد
قتل مسن إسرائيلي، اليوم السبت، بتحطم طائرة خفيفة وسط إسرائيل، وفي ظل تكرار هذه الحوادث خلال الأشهر الأخيرة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:18+0000
2022-04-02T15:19+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لقي قائد طائرة خفيفة يبلغ من العمر 70 عاما مصرعه بحادث تحطم في منطقة مكشوفة بالقرب من موشاف غان ياشيه في عيمك حيفر"، قرب مدينة نتانيا وسط إسرائيل.وأضافت أن طواقم الإسعاف الإسرائيلية التي هرعت إلى المكان أكدت مقتله على الفور، دون تفاصيل حول ملابسات الحادث.وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة أقلعت من وسط البلاد، وكان من المفترض أن تهبط في منطقة مسعدة (جنوب)، قبل أن تتحطم قرب مستوطنة "ميفو بيتار" جنوب القدس.والعام الماضي، شهدت إسرائيل العديد من حوادث سقوط الطائرات الخفيفة، خلفت قتلى ومصابين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101840/28/1018402846_241:0:2438:1648_1920x0_80_0_0_5993214e79918bd8864fdccb5756dbb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل إسرائيلي بتحطم طائرة صغيرة وسط البلاد

15:18 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 15:19 GMT 02.04.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegram
قتل مسن إسرائيلي، اليوم السبت، بتحطم طائرة خفيفة وسط إسرائيل، وفي ظل تكرار هذه الحوادث خلال الأشهر الأخيرة.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لقي قائد طائرة خفيفة يبلغ من العمر 70 عاما مصرعه بحادث تحطم في منطقة مكشوفة بالقرب من موشاف غان ياشيه في عيمك حيفر"، قرب مدينة نتانيا وسط إسرائيل.
وأضافت أن طواقم الإسعاف الإسرائيلية التي هرعت إلى المكان أكدت مقتله على الفور، دون تفاصيل حول ملابسات الحادث.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة أقلعت من وسط البلاد، وكان من المفترض أن تهبط في منطقة مسعدة (جنوب)، قبل أن تتحطم قرب مستوطنة "ميفو بيتار" جنوب القدس.
والعام الماضي، شهدت إسرائيل العديد من حوادث سقوط الطائرات الخفيفة، خلفت قتلى ومصابين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала