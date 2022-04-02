https://arabic.sputniknews.com/20220402/مقتل-إسرائيلي-بتحطم-طائرة-صغيرة-وسط-البلاد-1060778281.html
مقتل إسرائيلي بتحطم طائرة صغيرة وسط البلاد
مقتل إسرائيلي بتحطم طائرة صغيرة وسط البلاد
قتل مسن إسرائيلي، اليوم السبت، بتحطم طائرة خفيفة وسط إسرائيل، وفي ظل تكرار هذه الحوادث خلال الأشهر الأخيرة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:18+0000
2022-04-02T15:18+0000
2022-04-02T15:19+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لقي قائد طائرة خفيفة يبلغ من العمر 70 عاما مصرعه بحادث تحطم في منطقة مكشوفة بالقرب من موشاف غان ياشيه في عيمك حيفر"، قرب مدينة نتانيا وسط إسرائيل.وأضافت أن طواقم الإسعاف الإسرائيلية التي هرعت إلى المكان أكدت مقتله على الفور، دون تفاصيل حول ملابسات الحادث.وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة أقلعت من وسط البلاد، وكان من المفترض أن تهبط في منطقة مسعدة (جنوب)، قبل أن تتحطم قرب مستوطنة "ميفو بيتار" جنوب القدس.والعام الماضي، شهدت إسرائيل العديد من حوادث سقوط الطائرات الخفيفة، خلفت قتلى ومصابين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل إسرائيلي بتحطم طائرة صغيرة وسط البلاد
15:18 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 15:19 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
قتل مسن إسرائيلي، اليوم السبت، بتحطم طائرة خفيفة وسط إسرائيل، وفي ظل تكرار هذه الحوادث خلال الأشهر الأخيرة.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "لقي قائد طائرة خفيفة يبلغ من العمر 70 عاما مصرعه بحادث تحطم في منطقة مكشوفة بالقرب من موشاف غان ياشيه في عيمك حيفر"، قرب مدينة نتانيا وسط إسرائيل.
وأضافت أن طواقم الإسعاف الإسرائيلية التي هرعت إلى المكان أكدت مقتله على الفور، دون تفاصيل حول ملابسات الحادث.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة
أقلعت من وسط البلاد، وكان من المفترض أن تهبط في منطقة مسعدة (جنوب)، قبل أن تتحطم قرب مستوطنة "ميفو بيتار" جنوب القدس.
والعام الماضي، شهدت إسرائيل العديد من حوادث سقوط الطائرات الخفيفة، خلفت قتلى ومصابين.