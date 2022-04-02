https://arabic.sputniknews.com/20220402/ملك-البحرين-يتلقى-هدية-من-وفد-إسرائيلي-ما-هي-وبماذا-رد-1060783679.html

ملك البحرين يتلقى هدية من وفد إسرائيلي... ما هي وبماذا رد

ملك البحرين يتلقى هدية من وفد إسرائيلي... ما هي وبماذا رد

استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إسرائيليين اثنين في قصره في المنامة، وتلقى منهما تمثال "حمامة السلام". 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T19:12+0000

2022-04-02T19:12+0000

2022-04-02T19:12+0000

رئيس وزراء البحرين

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_7e7bf60a636cfe3d1847ab6335c9f86d.jpg

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الجمعة، بان إسرائيليين اثنين طلبا لقاء العاهل البحريني عبر رسالة تم توجيهها إلى سفير البحرين في تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، وبعدها حصلا على دعوة شخصية للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصره في المنامة.أوريل بيرل، وجوي مالخا روتنبرغ، تلقيا الدعوة من القصر البحريني بعد شهرين من إرسال خطابهما إلى السفارة في تل أبيب، والتقيا بالعاهل البحريني، الذي أكد لهما أن والده كان له دور "في حماية اليهود خلال حرب السويس 1956".ونقلت الصحيفة العبرية عن الملك البحريني أنه "من المستحيل أن يكون الإنسان ضد دينكم، أقدم الأديان في العالم، ديانتكم رائعة"، حيث استغرق لقاء الإسرائيليين الاثنين مع الملك حمد بن عيسى أكثر من نصف ساعة.وتلقى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة هدية من الإسرائيليين الاثنين، وهي تمثال "حمامة السلام".وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/-تعيين-ملحق-عسكري-إسرائيلي-في-مقر-الأسطول-الخامس-الأمريكي-بالبحرين-1060552356.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رئيس وزراء البحرين, إسرائيل, العالم العربي