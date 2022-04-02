https://arabic.sputniknews.com/20220402/ملك-البحرين-يتلقى-هدية-من-وفد-إسرائيلي-ما-هي-وبماذا-رد-1060783679.html
ملك البحرين يتلقى هدية من وفد إسرائيلي... ما هي وبماذا رد
ملك البحرين يتلقى هدية من وفد إسرائيلي... ما هي وبماذا رد
استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إسرائيليين اثنين في قصره في المنامة، وتلقى منهما تمثال "حمامة السلام". 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T19:12+0000
2022-04-02T19:12+0000
2022-04-02T19:12+0000
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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الجمعة، بان إسرائيليين اثنين طلبا لقاء العاهل البحريني عبر رسالة تم توجيهها إلى سفير البحرين في تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، وبعدها حصلا على دعوة شخصية للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصره في المنامة.أوريل بيرل، وجوي مالخا روتنبرغ، تلقيا الدعوة من القصر البحريني بعد شهرين من إرسال خطابهما إلى السفارة في تل أبيب، والتقيا بالعاهل البحريني، الذي أكد لهما أن والده كان له دور "في حماية اليهود خلال حرب السويس 1956".ونقلت الصحيفة العبرية عن الملك البحريني أنه "من المستحيل أن يكون الإنسان ضد دينكم، أقدم الأديان في العالم، ديانتكم رائعة"، حيث استغرق لقاء الإسرائيليين الاثنين مع الملك حمد بن عيسى أكثر من نصف ساعة.وتلقى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة هدية من الإسرائيليين الاثنين، وهي تمثال "حمامة السلام".وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/-تعيين-ملحق-عسكري-إسرائيلي-في-مقر-الأسطول-الخامس-الأمريكي-بالبحرين-1060552356.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رئيس وزراء البحرين, إسرائيل, العالم العربي
ملك البحرين يتلقى هدية من وفد إسرائيلي... ما هي وبماذا رد
تابعنا عبر
استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إسرائيليين اثنين في قصره في المنامة، وتلقى منهما تمثال "حمامة السلام".
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية
، مساء أمس الجمعة، بان إسرائيليين اثنين طلبا لقاء العاهل البحريني عبر رسالة تم توجيهها إلى سفير البحرين في تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، وبعدها حصلا على دعوة شخصية للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصره في المنامة.
أوريل بيرل، وجوي مالخا روتنبرغ، تلقيا الدعوة من القصر البحريني بعد شهرين من إرسال خطابهما إلى السفارة في تل أبيب، والتقيا بالعاهل البحريني، الذي أكد لهما أن والده كان له دور "في حماية اليهود خلال حرب السويس 1956".
ونقلت الصحيفة العبرية عن الملك البحريني أنه "من المستحيل أن يكون الإنسان ضد دينكم، أقدم الأديان في العالم، ديانتكم رائعة"، حيث استغرق لقاء الإسرائيليين الاثنين مع الملك حمد بن عيسى أكثر من نصف ساعة.
وتلقى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة هدية من الإسرائيليين الاثنين، وهي تمثال "حمامة السلام".
وكانت البحرين والإمارات
قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.