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https://arabic.sputniknews.com/20220402/ميتا-تتخلى-عن-إلزام-موظفيها-بجرعات-تعزيزية-من-لقاح-كورونا-للعودة-إلى-المكاتب-1060776988.html
‏"ميتا" تتخلى عن إلزام موظفيها بجرعات تعزيزية من لقاح كورونا للعودة إلى المكاتب
‏"ميتا" تتخلى عن إلزام موظفيها بجرعات تعزيزية من لقاح كورونا للعودة إلى المكاتب
أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية (مالكة فيسبوك) أنها ستتوقف عن الإصرار على حصول موظفيها على جرعات تعزيزية من ‏لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أجل السماح لهم بالعمل... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T14:45+0000
2022-04-02T14:45+0000
فيسبوك
مجتمع
فيروس كورونا
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وقال المتحدث باسم "ميتا" في تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، أمس الجمعة: "لقد قمنا بتحديث متطلباتنا في أوائل شهر مارس/ آذار لكي تتماشى مع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والآن لم تعد هناك حاجة إلى جرعات تعزيزية للدخول إلى المكاتب، على الرغم من أننا نوصي بها بشدة".لكن شدد المتحدث أن "مطلب الشركة بالحصول على التطعيم الأساسي (جرعة واحدة أو اثنتين من اللقاح) مازال ساريا".ولم يقدم المتحدث باسم "ميتا" تفسيرا لهذا التغيير في شروطها لدخول مكاتبها.وجاء أحدث قرار من "ميتا" مع استعدادها لعمليات إعادة افتتاح واسعة لمكاتبها في الولايات المتحدة، يوم الاثنين المقبل.وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث المقر الرئيسي لشركة "ميتا"، يتم تطعيم 71 بالمئة من السكان بشكل كامل، بينما تلقى 35 بالمئة جرعة معززة، وفقا لبيانات صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وتظهر بيانات الصحيفة أن عدد إصابات (كوفيد-19) انخفض منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.وتطلب شركة "آبل" الأمريكية من موظفيها إثبات أنهم تلقوا جرعة معززة، وفقا لموقع "ذا فيرج".وفي يوم الثلاثاء الماضي، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمنح جرعة معززة ثانية لقاح "موديرنا" أو "فايزر-بيونتيك" للأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو ما فوق، بعد مرور 4 أشهر على الأقل من تلقي جرعة معززة أولية.
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فيسبوك, مجتمع, فيروس كورونا, منوعات

‏"ميتا" تتخلى عن إلزام موظفيها بجرعات تعزيزية من لقاح كورونا للعودة إلى المكاتب

14:45 GMT 02.04.2022
© REUTERS / DADO RUVICشعار شركة "ميتا" المؤسسة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي
شعار شركة ميتا المؤسسة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
شعار شركة "ميتا" المؤسسة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية (مالكة فيسبوك) أنها ستتوقف عن الإصرار على حصول موظفيها على جرعات تعزيزية من ‏لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أجل السماح لهم بالعمل من منشآتها داخل أمريكا.‏
وقال المتحدث باسم "ميتا" في تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، أمس الجمعة: "لقد قمنا بتحديث متطلباتنا في أوائل شهر مارس/ آذار لكي تتماشى مع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والآن لم تعد هناك حاجة إلى جرعات تعزيزية للدخول إلى المكاتب، على الرغم من أننا نوصي بها بشدة".
لكن شدد المتحدث أن "مطلب الشركة بالحصول على التطعيم الأساسي (جرعة واحدة أو اثنتين من اللقاح) مازال ساريا".
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09:26 GMT
ولم يقدم المتحدث باسم "ميتا" تفسيرا لهذا التغيير في شروطها لدخول مكاتبها.
وجاء أحدث قرار من "ميتا" مع استعدادها لعمليات إعادة افتتاح واسعة لمكاتبها في الولايات المتحدة، يوم الاثنين المقبل.
وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث المقر الرئيسي لشركة "ميتا"، يتم تطعيم 71 بالمئة من السكان بشكل كامل، بينما تلقى 35 بالمئة جرعة معززة، وفقا لبيانات صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتظهر بيانات الصحيفة أن عدد إصابات (كوفيد-19) انخفض منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتطلب شركة "آبل" الأمريكية من موظفيها إثبات أنهم تلقوا جرعة معززة، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمنح جرعة معززة ثانية لقاح "موديرنا" أو "فايزر-بيونتيك" للأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو ما فوق، بعد مرور 4 أشهر على الأقل من تلقي جرعة معززة أولية.
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