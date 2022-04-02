https://arabic.sputniknews.com/20220402/ميدفيديف-حول-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-ذلك-يحدث-من-خلال-الناتو-1060759792.html

ميدفيديف حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: ذلك يحدث من خلال الناتو

ميدفيديف حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: ذلك يحدث من خلال الناتو

تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عن موقف روسيا من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T07:49+0000

2022-04-02T07:49+0000

2022-04-02T07:49+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال مدفيديف: "إذا كانت لديك مثل هذه الرغبة، فإن الانضمام، سيكون شرفا لي أن أعرض عليك، لكنه أشار إلى أن التجربة مع الجبل الأسود ومقدونيا تظهر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس إلا من خلال الناتو".وأشار إلى أن "الناتو في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي هو شريك كبير وأكثر نضجا"، وبالتالي فإن "بروكسل ككل تخضع أيضا لقيادة واشنطن، رغم أن بروكسل لا ترغب في الاعتراف بذلك". وأضاف: "لذلك، السؤال هو: كيف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي دون عضوية الناتو؟ دون موافقة الشريك الأكبر والدخول في التحالف الرئيسي؟. لا توجد إجابة. اليوم اتضح ذلك، بأي حال من الأحوال" . وأضاف ميدفيديف: "على الرغم من أن ذلك يحدث بطرق مختلفة"، وأشار إلى أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "لفترة طويلة وبصدق"، وأرادت حقا الانضمام إلى الناتو على الفور. وطلبت ذلك أيضا، لكنها عادت إلى رشدها. يبدو أنها أدركت أن الناتو نفسه لا يريدها".

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