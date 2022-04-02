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ميدفيديف حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: ذلك يحدث من خلال الناتو
ميدفيديف حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: ذلك يحدث من خلال الناتو
تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عن موقف روسيا من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:49+0000
2022-04-02T07:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مدفيديف: "إذا كانت لديك مثل هذه الرغبة، فإن الانضمام، سيكون شرفا لي أن أعرض عليك، لكنه أشار إلى أن التجربة مع الجبل الأسود ومقدونيا تظهر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس إلا من خلال الناتو".وأشار إلى أن "الناتو في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي هو شريك كبير وأكثر نضجا"، وبالتالي فإن "بروكسل ككل تخضع أيضا لقيادة واشنطن، رغم أن بروكسل لا ترغب في الاعتراف بذلك". وأضاف: "لذلك، السؤال هو: كيف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي دون عضوية الناتو؟ دون موافقة الشريك الأكبر والدخول في التحالف الرئيسي؟. لا توجد إجابة. اليوم اتضح ذلك، بأي حال من الأحوال" . وأضاف ميدفيديف: "على الرغم من أن ذلك يحدث بطرق مختلفة"، وأشار إلى أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "لفترة طويلة وبصدق"، وأرادت حقا الانضمام إلى الناتو على الفور. وطلبت ذلك أيضا، لكنها عادت إلى رشدها. يبدو أنها أدركت أن الناتو نفسه لا يريدها".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

ميدفيديف حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: ذلك يحدث من خلال الناتو

07:49 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عن موقف روسيا من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال مدفيديف: "إذا كانت لديك مثل هذه الرغبة، فإن الانضمام، سيكون شرفا لي أن أعرض عليك، لكنه أشار إلى أن التجربة مع الجبل الأسود ومقدونيا تظهر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس إلا من خلال الناتو".

وتابع قائلا: "يبدو أن الأوروبيين الآن يريدون أوكرانيا حقًا"، مضيفا أن هناك عقبة واحدة فقط، تجربة السنوات الأخيرة مع الجبل الأسود ومقدونيا تظهر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يحدث فقط من خلال الناتو. هذه منظمات مترابطة. وأن هذا يسمى بالمصطلحات الأوروبية، بالمعنى الصحيح سياسيا، شركاء".

وأشار إلى أن "الناتو في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي هو شريك كبير وأكثر نضجا"، وبالتالي فإن "بروكسل ككل تخضع أيضا لقيادة واشنطن، رغم أن بروكسل لا ترغب في الاعتراف بذلك". وأضاف: "لذلك، السؤال هو: كيف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي دون عضوية الناتو؟ دون موافقة الشريك الأكبر والدخول في التحالف الرئيسي؟. لا توجد إجابة. اليوم اتضح ذلك، بأي حال من الأحوال" .
وأضاف ميدفيديف: "على الرغم من أن ذلك يحدث بطرق مختلفة"، وأشار إلى أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "لفترة طويلة وبصدق"، وأرادت حقا الانضمام إلى الناتو على الفور. وطلبت ذلك أيضا، لكنها عادت إلى رشدها. يبدو أنها أدركت أن الناتو نفسه لا يريدها".
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