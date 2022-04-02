https://arabic.sputniknews.com/20220402/مينسك-تقرر-دفع-ثمن-النفط-والغاز-بالروبل-الروسي-خلال-عام-2022---1060781006.html
مينسك تقرر دفع ثمن النفط والغاز بالروبل الروسي خلال عام 2022
مينسك تقرر دفع ثمن النفط والغاز بالروبل الروسي خلال عام 2022
قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، إن بيلاروسيا ستدفع خلال هذا العام ثمن النفط والغاز الذي يتم استيراده من روسيا بالروبل الروسي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T16:45+0000
2022-04-02T16:45+0000
2022-04-02T17:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف غولوفتشينكو: "لقد تحولنا إلى المدفوعات بالروبل لموارد الطاقة. هذا مهم للغاية، وهذا ما كنا نسعى إليه منذ وقت طويل جدًا، فصل مدفوعاتنا عن الدولار، والآن سنعمل بالروبل الروسي".وأشار أيضًا إلى أنه بفضل الاتفاقيات الموقعة: "تقدمت مينسك وموسكو بشكل كبير جدًا نحو الوصول إلى إجراء تسعير واحد لشركات نقل الطاقة للكيانات الاقتصادية في بيلاروسيا وروسيا".وختم: "إنها ليست حتى مئات الملايين من الدولارات، إنها تتعلق بمليارات الدولارات. تم إكمال نصف المهمة هذا العام، ويجب أن يتم المشروع وفقًا للخطة، عندما نوقع أي اتفاقيات ذات الصلة بشأن تشكيل سوق النفط والغاز".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/غازبروم-ترسل-الغاز-عبر-أوكرانيا-بشكل-منتظم-1060758503.html
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روسيا
مينسك تقرر دفع ثمن النفط والغاز بالروبل الروسي خلال عام 2022
16:45 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، إن بيلاروسيا ستدفع خلال هذا العام ثمن النفط والغاز الذي يتم استيراده من روسيا بالروبل الروسي.
وأضاف غولوفتشينكو: "لقد تحولنا إلى المدفوعات بالروبل لموارد الطاقة. هذا مهم للغاية، وهذا ما كنا نسعى إليه منذ وقت طويل جدًا، فصل مدفوعاتنا عن الدولار، والآن سنعمل بالروبل الروسي".
"هذا ليس لأن روسيا تطلب ذلك الآن من الغرب، فمن الإنصاف تمامًا سداد المدفوعات بعملتها الوطنية. إنه مفيد اقتصاديًا لنا، لقد سعينا دائمًا من أجل ذلك. هذا العام سوف ندفع مقابل النفط والغاز الموردين بالروبل الروسي".
رومان غولوفتشينكو
رئيس الوزراء البيلاروسي
وأشار أيضًا إلى أنه بفضل الاتفاقيات الموقعة: "تقدمت مينسك وموسكو بشكل كبير جدًا نحو الوصول إلى إجراء تسعير واحد لشركات نقل الطاقة للكيانات الاقتصادية في بيلاروسيا وروسيا".
وختم: "إنها ليست حتى مئات الملايين من الدولارات، إنها تتعلق بمليارات الدولارات. تم إكمال نصف المهمة هذا العام، ويجب أن يتم المشروع وفقًا للخطة، عندما نوقع أي اتفاقيات ذات الصلة بشأن تشكيل سوق النفط والغاز".