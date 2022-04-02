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https://arabic.sputniknews.com/20220402/وزير-الخارجية-السوداني-يلتقي-السفير-الروسي-والأخير-يشيد-بمواقف-السودان-1060769543.html
وزير الخارجية السوداني يلتقي السفير الروسي والأخير يشيد بمواقف السودان
وزير الخارجية السوداني يلتقي السفير الروسي والأخير يشيد بمواقف السودان
التقى وزير الخارجية السوداني، صباح اليوم السبت، بالسفير الروسي لدى السودان، وأشاد الأخير بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:04+0000
2022-04-02T12:04+0000
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أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. أوضح بيان لوزارة الخارجية السودانية أن وزير الخارجية المكلف، علي الصادق علي، التقى في مكتبه اليوم السبت، سفير روسيا لدى السودان، السفير فلاديمير جيلتوف، وبحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.وقال السفير الروسي فلاديمير جيلتوف إن العلاقات الروسية السودانية تشهد تقاربا مضطردا، مشيدا بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف الغربي.من جهته أكد َوزير الخارجية السوداني على متانة العلاقات السودانية الروسية وتميزها في المجالات كافة مشددا على حيادية السودان في الأزمة الروسية الأوكرانية مجددا الدعوة لتغليب لغة الحوار الدبلوماسية على ما عداها.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/زاخاروفا-روسيا-ترسل-دفعة-من-القمح-إلى-السودان-كمساعدات-إنسانية-1056049053.html
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العالم, أخبار السودان اليوم, روسيا

وزير الخارجية السوداني يلتقي السفير الروسي والأخير يشيد بمواقف السودان

12:04 GMT 02.04.2022
© REUTERS / ASHRAF SHAZLYعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / ASHRAF SHAZLY
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التقى وزير الخارجية السوداني، صباح اليوم السبت، بالسفير الروسي لدى السودان، وأشاد الأخير بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف الغربي.
الخرطوم - سبوتنيك. أوضح بيان لوزارة الخارجية السودانية أن وزير الخارجية المكلف، علي الصادق علي، التقى في مكتبه اليوم السبت، سفير روسيا لدى السودان، السفير فلاديمير جيلتوف، وبحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
زاخاروفا: روسيا ترسل دفعة من القمح إلى السودان كمساعدات إنسانية
13 يناير, 14:31 GMT
وقال السفير الروسي فلاديمير جيلتوف إن العلاقات الروسية السودانية تشهد تقاربا مضطردا، مشيدا بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف الغربي.
من جهته أكد َوزير الخارجية السوداني على متانة العلاقات السودانية الروسية وتميزها في المجالات كافة مشددا على حيادية السودان في الأزمة الروسية الأوكرانية مجددا الدعوة لتغليب لغة الحوار الدبلوماسية على ما عداها.
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