https://arabic.sputniknews.com/20220402/وزير-الخارجية-السوداني-يلتقي-السفير-الروسي-والأخير-يشيد-بمواقف-السودان-1060769543.html
وزير الخارجية السوداني يلتقي السفير الروسي والأخير يشيد بمواقف السودان
وزير الخارجية السوداني يلتقي السفير الروسي والأخير يشيد بمواقف السودان
التقى وزير الخارجية السوداني، صباح اليوم السبت، بالسفير الروسي لدى السودان، وأشاد الأخير بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
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الخرطوم - سبوتنيك. أوضح بيان لوزارة الخارجية السودانية أن وزير الخارجية المكلف، علي الصادق علي، التقى في مكتبه اليوم السبت، سفير روسيا لدى السودان، السفير فلاديمير جيلتوف، وبحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.وقال السفير الروسي فلاديمير جيلتوف إن العلاقات الروسية السودانية تشهد تقاربا مضطردا، مشيدا بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف الغربي.من جهته أكد َوزير الخارجية السوداني على متانة العلاقات السودانية الروسية وتميزها في المجالات كافة مشددا على حيادية السودان في الأزمة الروسية الأوكرانية مجددا الدعوة لتغليب لغة الحوار الدبلوماسية على ما عداها.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/زاخاروفا-روسيا-ترسل-دفعة-من-القمح-إلى-السودان-كمساعدات-إنسانية-1056049053.html
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العالم, أخبار السودان اليوم, روسيا
وزير الخارجية السوداني يلتقي السفير الروسي والأخير يشيد بمواقف السودان
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التقى وزير الخارجية السوداني، صباح اليوم السبت، بالسفير الروسي لدى السودان، وأشاد الأخير بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف الغربي.
الخرطوم - سبوتنيك
. أوضح بيان لوزارة الخارجية السودانية أن وزير الخارجية المكلف، علي الصادق علي، التقى في مكتبه اليوم السبت، سفير روسيا لدى السودان، السفير فلاديمير جيلتوف، وبحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.
وقال السفير الروسي فلاديمير جيلتوف إن العلاقات الروسية السودانية تشهد تقاربا مضطردا، مشيدا بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف الغربي.
من جهته أكد َوزير الخارجية السوداني على متانة العلاقات السودانية الروسية وتميزها في المجالات كافة مشددا على حيادية السودان في الأزمة الروسية الأوكرانية مجددا الدعوة لتغليب لغة الحوار الدبلوماسية على ما عداها.