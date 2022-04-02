https://arabic.sputniknews.com/20220402/وزير-خارجية-السودان-وفد-عربي-يزور-موسكو-الاثنين-في-مسعى-لإيجاد-حل-للأزمة-الأوكرانية-1060769122.html
وزير خارجية السودان: وفد عربي يزور موسكو الاثنين في مسعى لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية
وزير خارجية السودان: وفد عربي يزور موسكو الاثنين في مسعى لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية
أعلن وزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق، أنه سيكون ضمن الوفد العربي، الذي سيزور موسكو، يوم الاثنين، ضمن مساعي البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال الصادق، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "وفدا من وزراء خارجية السودان والجزائر والأردن والعراق ومصر، سوف يزور موسكو، يوم الاثنين، بمساعي حميدة لإيجاد طرق دبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية".وأوضح الوزير، أن جامعة الدول العربية كونت آلية، في اجتماعها يوم 9 آذار/ مارس الماضي، تضم وزراء خارجية السودان ومصر والأردن والعراق والجزائر، لمتابعة الأزمة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/وصول-20-ألف-طن-قمح-منحة-من-روسيا-إلى-السودان-1059532150.html
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العالم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
وزير خارجية السودان: وفد عربي يزور موسكو الاثنين في مسعى لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية
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أعلن وزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق، أنه سيكون ضمن الوفد العربي، الذي سيزور موسكو، يوم الاثنين، ضمن مساعي البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقال الصادق، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "وفدا من وزراء خارجية السودان والجزائر والأردن والعراق ومصر، سوف يزور موسكو، يوم الاثنين، بمساعي حميدة لإيجاد طرق دبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية".
وأوضح الوزير، أن جامعة الدول العربية كونت آلية، في اجتماعها يوم 9 آذار/ مارس الماضي، تضم وزراء خارجية السودان ومصر والأردن والعراق والجزائر، لمتابعة الأزمة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.