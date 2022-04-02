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https://arabic.sputniknews.com/20220402/وصول-قافلة-مساعدات-دولية-إلى-تيغراي-للمرة-الأولى-منذ-ثلاثة-أشهر-1060785370.html
وصول قافلة مساعدات دولية إلى تيغراي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر
وصول قافلة مساعدات دولية إلى تيغراي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر
وصلت قافلة مساعدات دولية إلى منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا عسكريا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:50+0000
2022-04-02T21:51+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
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وأفادت قناة فرانس 24، مساء اليوم السبت، بأن وصول تلك القافلة يأتي بعد أسبوع على إعلان هدنة مشروطة بين القوات الحكومية الإثيوبية والمتمردين في المنطقة.وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 13 شاحنة وصلت بسلام إلى مدينة ميكيلي عاصمة تيغراي، ومن المنتظر وصول المزيد من الشاحنات والوقود صباحا، وذلك في ظل ما يواجهه مئات الآلاف في الإقليم من خطر المجاعة، في محاولة لدعم وقف إطلاق النار بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي.وأكد البرنامج الأممي أن القافلة تحمل أكثر من 500 طن من المواد الغذائية موجهة "لسكان على حافة المجاعة"، حيث يعد وصولها "تقدما جيدا وهناك حاجة إلى قوافل أخرى كثيرة. نحن بحاجة إلى قوافل يومية تتدفق بأمان لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص".ويذكر أن هذه أول قافلة إنسانية تصل إلى إقليم تيغراي، منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بعد إعلان حكومة آبيي أحمد الأسبوع الماضي عن هدنة إنسانية مفتوحة، في وقت وافقت جبهة تحرير تيغراي على "وقف الأعمال العدائية" إذا وصلت المساعدات.وتشهد المنطقة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه حصار بحكم الأمر الواقع، حيث تعاني منذ عدة أشهر من غياب الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت والخدمات المصرفية، في وقت دفعت الحرب مئات الآلاف إلى شفا المجاعة، وشردت ما يزيد عن مليوني شخص، وجعلت أكثر من تسعة ملايين في حاجة إلى مساعدات غذائية، وفق الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إثيوبيا-تفشل-في-منع-الأمم-المتحدة-عن-تمويل-التحقيق-الخاص-بـانتهاكات-تيغراي-1060731592.html
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العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن

وصول قافلة مساعدات دولية إلى تيغراي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر

21:50 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 02.04.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHلاجئون من منطقة تيغراي (إثيوبيا) يعبرون نهر ستيت على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ديسمبر 2020
لاجئون من منطقة تيغراي (إثيوبيا) يعبرون نهر ستيت على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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وصلت قافلة مساعدات دولية إلى منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا عسكريا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وأفادت قناة فرانس 24، مساء اليوم السبت، بأن وصول تلك القافلة يأتي بعد أسبوع على إعلان هدنة مشروطة بين القوات الحكومية الإثيوبية والمتمردين في المنطقة.
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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أمس, 11:15 GMT
وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 13 شاحنة وصلت بسلام إلى مدينة ميكيلي عاصمة تيغراي، ومن المنتظر وصول المزيد من الشاحنات والوقود صباحا، وذلك في ظل ما يواجهه مئات الآلاف في الإقليم من خطر المجاعة، في محاولة لدعم وقف إطلاق النار بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وأكد البرنامج الأممي أن القافلة تحمل أكثر من 500 طن من المواد الغذائية موجهة "لسكان على حافة المجاعة"، حيث يعد وصولها "تقدما جيدا وهناك حاجة إلى قوافل أخرى كثيرة. نحن بحاجة إلى قوافل يومية تتدفق بأمان لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص".
ويذكر أن هذه أول قافلة إنسانية تصل إلى إقليم تيغراي، منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بعد إعلان حكومة آبيي أحمد الأسبوع الماضي عن هدنة إنسانية مفتوحة، في وقت وافقت جبهة تحرير تيغراي على "وقف الأعمال العدائية" إذا وصلت المساعدات.
وتشهد المنطقة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه حصار بحكم الأمر الواقع، حيث تعاني منذ عدة أشهر من غياب الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت والخدمات المصرفية، في وقت دفعت الحرب مئات الآلاف إلى شفا المجاعة، وشردت ما يزيد عن مليوني شخص، وجعلت أكثر من تسعة ملايين في حاجة إلى مساعدات غذائية، وفق الأمم المتحدة.
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