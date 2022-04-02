https://arabic.sputniknews.com/20220402/ويل-سميث-يستقيل-من-أكاديمية-جوائز-الأوسكار-بعد-صفعة-كريس-روك-1060755224.html
ويل سميث يستقيل من أكاديمية جوائز الأوسكار بعد صفعة كريس روك
ويل سميث يستقيل من أكاديمية جوائز الأوسكار بعد صفعة كريس روك
أعلن النجم الأمريكي، ويل سميث، اليوم السبت، استقالته من الأكاديمية المانحة لجوائز أوسكار، بعد صفعة زميله كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T00:21+0000
2022-04-02T00:21+0000
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مجتمع
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن سميث بيانا قال فيه إنه سيقبل كل عواقب فعلته، قائلا: "كانت أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 صادمة ومؤلمة ولا تغتفر".من جانبه قال رئيس أكاديمية السينما ديفيد روبين إنه تم قبول استقالة سميث، وتابع: "سنواصل المضي قدما في إجراءاتنا التأديبية ضد السيد سميث لانتهاك معايير السلوك بالأكاديمية، وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة التالي المقرر في 18 أبريل/ نيسان".وجاءت استقالة سميث بعد يومين من اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية لبدء إجراءات تأديبية ضد سميث لانتهاكه معايير السلوك الخاصة بالمجموعة.وفي وقت سابق، خرج الممثل الأمريكي الكوميدي، كريس روك، بأول تصريح له بعد 3 أيام من صفعه بيد زميله ويل سميث، أثناء حفل توزيع جوائز أوسكار.ونقل موقع"variety" عن روك، قوله بعدما استقبله الجمهور بتصفيق حار استمر لمدة دقيقتين، خلال أحد عروضه، فقطع الممثل الكوميدي التصفيق بقوله: "دعوني أقدم عرضي".وصرح روك بعدها قائلا: "ليس لدي الكثير لكي أقوله بشأن ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع (في إشارة إلى صفعه)، إذا جئتم إلى هنا لسماع شيء عن ذلك، فلدي عرض كتبته قبل هذه العطلة".
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مجتمع
ويل سميث يستقيل من أكاديمية جوائز الأوسكار بعد صفعة كريس روك
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أعلن النجم الأمريكي، ويل سميث، اليوم السبت، استقالته من الأكاديمية المانحة لجوائز أوسكار، بعد صفعة زميله كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن سميث بيانا قال فيه إنه سيقبل كل عواقب فعلته، قائلا: "كانت أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 صادمة ومؤلمة ولا تغتفر".
وتابع سميث: "لقد خنت ثقة الأكاديمية، وحرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصة الاحتفال والاحتفاء بعملهم الاستثنائي، أنا حزين من كل قلبي، أريد إعادة التركيز على أولئك الذين يستحقون الاهتمام لإنجازاتهم، وأن تعود الأكاديمية إلى العمل الرائع الذي تقوم به لدعم الإبداع وفن السينما".
من جانبه قال رئيس أكاديمية السينما ديفيد روبين إنه تم قبول استقالة سميث، وتابع: "سنواصل المضي قدما في إجراءاتنا التأديبية ضد السيد سميث لانتهاك معايير السلوك بالأكاديمية، وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة التالي المقرر في 18 أبريل/ نيسان".
وجاءت استقالة سميث بعد يومين من اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية لبدء إجراءات تأديبية ضد سميث لانتهاكه معايير السلوك الخاصة بالمجموعة.
وفي وقت سابق، خرج الممثل الأمريكي الكوميدي، كريس روك، بأول تصريح له بعد 3 أيام من صفعه بيد زميله ويل سميث، أثناء حفل توزيع جوائز أوسكار.
ونقل موقع"variety"
عن روك، قوله بعدما استقبله الجمهور بتصفيق حار استمر لمدة دقيقتين، خلال أحد عروضه، فقطع الممثل الكوميدي التصفيق بقوله: "دعوني أقدم عرضي".
وصرح روك بعدها قائلا: "ليس لدي الكثير لكي أقوله بشأن ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع (في إشارة إلى صفعه)، إذا جئتم إلى هنا لسماع شيء عن ذلك، فلدي عرض كتبته قبل هذه العطلة".