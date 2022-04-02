https://arabic.sputniknews.com/20220402/-خبير-تغذية-يقدم-نصائح-حول-اتباع-نظام-غذائي-متوازن-في-رمضان-1060759100.html
خبير تغذية يقدم نصائح حول اتباع نظام غذائي متوازن في رمضان
خبير تغذية يقدم نصائح حول اتباع نظام غذائي متوازن في رمضان
أخبر أوليغ كريفشينكوف، خبير التغذية في Doctis and FoodFessional للخدمات الطبية، صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن كيفية إعداد وجبات متوازنة خلال شهر رمضان. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:22+0000
2022-04-02T07:22+0000
2022-04-02T07:22+0000
علوم
منوعات
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بداية، لاحظ الخبير أن الطعام في رمضان لا يختلف بشكل كبير في التكوين عن النظام الغذائي المعتاد. ومع ذلك، نظرًا لوجود وقت كبير بين الوجبات، يجب أن توفر الوجبات الطاقة وأن تظل متوازنة.خلال شهر رمضان، يجب تناول الخضار والفواكه (يجب أن تكون نصف النظام الغذائي) والبروتين والحبوب (الجزء الثاني من النظام الغذائي). من المهم أيضًا مراقبة محتوى الدهون في الطعام.وأضاف أن هناك حاجة للدهون، لكن فائضها يمكن أن يضر الجسم. يجب أن تكون الكربوهيدرات البسيطة، مثل الحلويات، محدودة. وخلص كريفتشينكوف إلى "خلاف ذلك، يمكن زيادة وزنك خلال شهر رمضان وتقويض صحتك".
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علوم, منوعات
خبير تغذية يقدم نصائح حول اتباع نظام غذائي متوازن في رمضان
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أخبر أوليغ كريفشينكوف، خبير التغذية في Doctis and FoodFessional للخدمات الطبية، صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن كيفية إعداد وجبات متوازنة خلال شهر رمضان.
بداية، لاحظ الخبير أن الطعام في رمضان لا يختلف بشكل كبير في التكوين عن النظام الغذائي
المعتاد. ومع ذلك، نظرًا لوجود وقت كبير بين الوجبات، يجب أن توفر الوجبات الطاقة وأن تظل متوازنة.
وقال: "غالبًا ما تستخدم الحبوب الكاملة وحتى الحبوب المنبثقة في الطهي. بعد يوم من انقطاع الطعام، لن تحتاج إلى تناول الطعام بكثرة. يجب أن تشرب الماء، تبدأ الوجبة بالخضروات. ثم ننتقل إلى أطباق أخرى. الشيء الرئيسي هو الحفاظ على التوازن في الغذاء، إنه أمر مهم للغاية".
خلال شهر رمضان، يجب تناول الخضار والفواكه (يجب أن تكون نصف النظام الغذائي) والبروتين والحبوب (الجزء الثاني من النظام الغذائي). من المهم أيضًا مراقبة محتوى الدهون في الطعام.
وأضاف أن هناك حاجة للدهون، لكن فائضها يمكن أن يضر الجسم. يجب أن تكون الكربوهيدرات البسيطة، مثل الحلويات، محدودة. وخلص كريفتشينكوف إلى "خلاف ذلك، يمكن زيادة وزنك خلال شهر رمضان وتقويض صحتك".