https://arabic.sputniknews.com/20220402/32-مليون-دولار-مساعدات-لأفغانستان-من-كوريا-الجنوبية-1060761566.html
32 مليون دولار مساعدات لأفغانستان من كوريا الجنوبية
32 مليون دولار مساعدات لأفغانستان من كوريا الجنوبية
تعتزم كوريا الجنوبية تقديم 32 مليون دولار، كمساعدات إنسانية إلى أفغانستان خلال العام الحالي 2022. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T08:50+0000
2022-04-02T08:50+0000
2022-04-02T08:50+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وحسب وكالة يونهاب الكورية، فقد أعلن الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لي كيونغ-تشول، عن أن حكومة بلاده تخطط لتقديم 32 مليون دولار خلال العام الحالي، وذلك للإسهام في حل الأزمة الإنسانية داخل البلاد.إعلان كيونغ، جاء خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، أقامته الأمانة العامة للأمم المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا وألمانيا وقطر، الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو.وقد قررت 51 دولة خلال الاجتماع التبرع بما يقارب 2.44 مليار دولار، من أجل الأزمة الإنسانية في أفغانستان.ولفت إلى أهمية "حق الجميع في التعليم"، في إشارة إلى قرار الحكومة الأفغانية الأخيرة لإغلاق المدارس للفتيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/البنك-الدولي-تدهور-بالغ-للأمن-الغذائي-في-أفغانستان--1059946536.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
32 مليون دولار مساعدات لأفغانستان من كوريا الجنوبية
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تعتزم كوريا الجنوبية تقديم 32 مليون دولار، كمساعدات إنسانية إلى أفغانستان خلال العام الحالي 2022.
وحسب وكالة يونهاب
الكورية، فقد أعلن الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لي كيونغ-تشول، عن أن حكومة بلاده تخطط لتقديم 32 مليون دولار خلال العام الحالي، وذلك للإسهام في حل الأزمة الإنسانية داخل البلاد.
إعلان كيونغ، جاء خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، أقامته الأمانة العامة للأمم المتحدة
بالاشتراك مع بريطانيا وألمانيا وقطر، الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو.
ويأتي هذا الاجتماع في محاولة لزيادة اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الإنسانية في أفغانستان.
وقد قررت 51 دولة خلال الاجتماع التبرع بما يقارب 2.44 مليار دولار، من أجل الأزمة الإنسانية في أفغانستان.
من جهته، أكد المسؤول الكوري الجنوبي خلال الاجتماع على ضرورة "بذل الجهود لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. لأفغانستان".
ولفت إلى أهمية "حق الجميع في التعليم"، في إشارة إلى قرار الحكومة الأفغانية الأخيرة لإغلاق المدارس للفتيات
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