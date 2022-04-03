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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/أردوغان-نبذل-جهودا-حثيثة-لإنهاء-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-التي-شعرنا-بتداعياتها-السلبية-1060791769.html
أردوغان: نبذل جهودا حثيثة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي شعرنا بتداعياتها السلبية
أردوغان: نبذل جهودا حثيثة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي شعرنا بتداعياتها السلبية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، أنه يبذل جهودا حثيثة من أجل إنهاء الأزمة الروسية ‏الأوكرانية.‏ 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T09:18+0000
2022-04-03T09:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال في كلمة له على هامش مأدبة إفطار رمضاني أقامه، أمس السبت، لعوائل الشهداء في قصر دولمة بهتشه في اسطنبول، "تربطنا بروسيا وأوكرانيا علاقات إنسانية وسياسية واقتصادية وتاريخية وثيقة، نحن نتمنى بشكل خاص أن تنتهي هذه الأزمة التي شعرنا بتداعياتها السلبية، في أقرب وقت ممكن، لأنها تخل بميزان التجارة العالمية في العديد من المجالات من الطاقة إلى الغذاء"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وتابع أردوغان: "إن المآسي الإنسانية التي رأيناها من قبل في سوريا تحدث الآن في أوكرانيا، وأظهرت لنا هذه الصورة مرة أخرى مدى أهمية حماية وطننا وحماية حريتنا والحفاظ على كرامتنا".وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردغان خلال حفل إفطار أمس، الله تعالى، "لتجاوز بلاده جائحة فيروس "كورونا" المستجد بشكل كبير. متوقعا أن تنتهي منها خلال عدة أشهر".وكان مكتب الرئيس التركي قد ذكر في بيان، يوم الجمعة الماضي أن "الرئيس أردوغان أوضح أنه "من المهم أن يتصرف الطرفان بالمنطق السليم وأن يحافظا على الحوار، وأعلن أن تركيا تريد تتويج جهودها من أجل السلام باجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا".وأضاف البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث بحثا نتائج لقاء الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلالها بحث نتائج مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في اسطنبول. وقال أردوغان خلال المحادثة إن الاجتماع الإيجابي والبناء للوفدين الروسي الأوكراني في إسطنبول يعطي الأمل في السلام".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وصرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/تلفزيون-المحادثات-بين-أردوغان-وبوتين-مستمرة-منذ-أكثر-من-ساعة-1060740475.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

أردوغان: نبذل جهودا حثيثة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي شعرنا بتداعياتها السلبية

09:18 GMT 03.04.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© REUTERS / FLORION GOGA
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، أنه يبذل جهودا حثيثة من أجل إنهاء الأزمة الروسية ‏الأوكرانية.‏
وقال في كلمة له على هامش مأدبة إفطار رمضاني أقامه، أمس السبت، لعوائل الشهداء في قصر دولمة بهتشه في اسطنبول، "تربطنا بروسيا وأوكرانيا علاقات إنسانية وسياسية واقتصادية وتاريخية وثيقة، نحن نتمنى بشكل خاص أن تنتهي هذه الأزمة التي شعرنا بتداعياتها السلبية، في أقرب وقت ممكن، لأنها تخل بميزان التجارة العالمية في العديد من المجالات من الطاقة إلى الغذاء"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وتابع أردوغان: "إن المآسي الإنسانية التي رأيناها من قبل في سوريا تحدث الآن في أوكرانيا، وأظهرت لنا هذه الصورة مرة أخرى مدى أهمية حماية وطننا وحماية حريتنا والحفاظ على كرامتنا".
وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردغان خلال حفل إفطار أمس، الله تعالى، "لتجاوز بلاده جائحة فيروس "كورونا" المستجد بشكل كبير. متوقعا أن تنتهي منها خلال عدة أشهر".
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وكان مكتب الرئيس التركي قد ذكر في بيان، يوم الجمعة الماضي أن "الرئيس أردوغان أوضح أنه "من المهم أن يتصرف الطرفان بالمنطق السليم وأن يحافظا على الحوار، وأعلن أن تركيا تريد تتويج جهودها من أجل السلام باجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا".
وأضاف البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث بحثا نتائج لقاء الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلالها بحث نتائج مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في اسطنبول. وقال أردوغان خلال المحادثة إن الاجتماع الإيجابي والبناء للوفدين الروسي الأوكراني في إسطنبول يعطي الأمل في السلام".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
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