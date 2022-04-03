https://arabic.sputniknews.com/20220403/أمريكا-سيارات-جديدة-تقطع-100-كيلومتر-بـ-6-لترات-بنزين-فقط-1060796892.html
أمريكا... سيارات جديدة تقطع 100 كيلومتر بـ6 لترات بنزين فقط
أمريكا... سيارات جديدة تقطع 100 كيلومتر بـ6 لترات بنزين فقط
كشفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن قواعد تنظيمية جديدة بشأن معدلات استهلاك وقود السيارات (البنزين)، التي سيتم إنتاجها بداية من عام 2026. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:07+0000
2022-04-03T11:07+0000
2022-04-03T11:08+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتشمل الإجراءات التنظيمية، التي تم الكشف عنها الجمعة الماضي، إنتاج سيارات بمعدلات استهلاك وقود تصل إلى 40 ميل للغالون (نحو 64 كلم للغالون)، بحسب ما ذكرته محطة "دبليو إف إيه إيه" الأمريكية، اليوم الأحد.ويعني ذلك أن السيارات التي سيتم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 2026 ستكون مصممة بمحركات يمكنها قطع مسافة 100 كيلومتر بأقل من 6 لترات من الوقود (5.7 لتر لكل 100 كلم).يذكر أن القواعد التنظيمية الحالية تشترط على موديلات السيارات الجديدة معدل استهلاك وقود يساوي 24 ميل لكل غالون (نحو 38 كلم للغالون).ولفتت المحطة إلى أن الإجراءات الجديدة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ضمن سياسة مكافحة التغيرات المناخية، إضافة إلى أنها توفر كميات هائلة من الوقود في الموديلات الحديثة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا... سيارات جديدة تقطع 100 كيلومتر بـ6 لترات بنزين فقط
11:07 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
كشفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن قواعد تنظيمية جديدة بشأن معدلات استهلاك وقود السيارات (البنزين)، التي سيتم إنتاجها بداية من عام 2026.
وتشمل الإجراءات التنظيمية، التي تم الكشف عنها الجمعة الماضي، إنتاج سيارات بمعدلات استهلاك وقود
تصل إلى 40 ميل للغالون (نحو 64 كلم للغالون)، بحسب ما ذكرته محطة "دبليو إف إيه إيه" الأمريكية، اليوم الأحد.
يذكر أن الغالون هو وحدة قياس أمريكية تساوي 3.7 لتر من الوقود تقريبا.
ويعني ذلك أن السيارات التي سيتم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 2026 ستكون مصممة بمحركات يمكنها قطع مسافة 100 كيلومتر بأقل من 6 لترات من الوقود (5.7 لتر لكل 100 كلم).
يذكر أن القواعد التنظيمية الحالية تشترط على موديلات السيارات الجديدة
معدل استهلاك وقود يساوي 24 ميل لكل غالون (نحو 38 كلم للغالون).
ويعني ذلك أن معدل استهلاك الوقود في السيارات الموجودة حاليا في الولايات المتحدة يمكنها من قطع مسافة 100 كيلومترا بنحو 9.6 لتر من الجازولين (البنزين).
ولفتت المحطة إلى أن الإجراءات الجديدة تسهم في خفض الانبعاثات
الكربونية ضمن سياسة مكافحة التغيرات المناخية، إضافة إلى أنها توفر كميات هائلة من الوقود في الموديلات الحديثة.