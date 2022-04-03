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https://arabic.sputniknews.com/20220403/إدارة-بيلغورود-تعلق-على-الحادث-الذي-وقع-في-توماروفكا--1060797689.html
إدارة بيلغورود تعلق على الحادث الذي وقع في توماروفكا
إدارة بيلغورود تعلق على الحادث الذي وقع في توماروفكا
سمع سكان مدينة بيلغورود الروسية دوي انفجار في قرية توماروفكا بعد ظهر اليوم الأحد، 3 أبريل/ نيسان. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:13+0000
2022-04-03T11:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال أوليغ ميدفيديف، رئيس إدارة منطقة مدينة ياكوفليفسكي، كل شيء أصبح الآن هادئا في قرية توماروفكا.وأضاف: "كان هناك دوي انفجار، تم تطويق الشارع المستهدف، وتم استدعاء خدمات الطوارئ".على حد قوله، تمت إزالة الطوق من الطرق في منطقة مفتوحة، وأكد أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.وختم: "قريبا ستتم استعادة حركة المرور بالكامل. ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/خبير-عملية-بيلغورود-دليل-فعلي-على-أن-الناتو-يسعى-لتهديد-الأمن-الروسي-1060773633.html
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إدارة بيلغورود تعلق على الحادث الذي وقع في توماروفكا

11:13 GMT 03.04.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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سمع سكان مدينة بيلغورود الروسية دوي انفجار في قرية توماروفكا بعد ظهر اليوم الأحد، 3 أبريل/ نيسان.
وقال أوليغ ميدفيديف، رئيس إدارة منطقة مدينة ياكوفليفسكي، كل شيء أصبح الآن هادئا في قرية توماروفكا.
وأضاف: "كان هناك دوي انفجار، تم تطويق الشارع المستهدف، وتم استدعاء خدمات الطوارئ".
على حد قوله، تمت إزالة الطوق من الطرق في منطقة مفتوحة، وأكد أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.
وختم: "قريبا ستتم استعادة حركة المرور بالكامل. ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية".
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:01 GMT
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