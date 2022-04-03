https://arabic.sputniknews.com/20220403/إدارة-بيلغورود-تعلق-على-الحادث-الذي-وقع-في-توماروفكا--1060797689.html
إدارة بيلغورود تعلق على الحادث الذي وقع في توماروفكا
إدارة بيلغورود تعلق على الحادث الذي وقع في توماروفكا
سمع سكان مدينة بيلغورود الروسية دوي انفجار في قرية توماروفكا بعد ظهر اليوم الأحد، 3 أبريل/ نيسان. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:13+0000
2022-04-03T11:13+0000
2022-04-03T11:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال أوليغ ميدفيديف، رئيس إدارة منطقة مدينة ياكوفليفسكي، كل شيء أصبح الآن هادئا في قرية توماروفكا.وأضاف: "كان هناك دوي انفجار، تم تطويق الشارع المستهدف، وتم استدعاء خدمات الطوارئ".على حد قوله، تمت إزالة الطوق من الطرق في منطقة مفتوحة، وأكد أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.وختم: "قريبا ستتم استعادة حركة المرور بالكامل. ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/خبير-عملية-بيلغورود-دليل-فعلي-على-أن-الناتو-يسعى-لتهديد-الأمن-الروسي-1060773633.html
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روسيا
إدارة بيلغورود تعلق على الحادث الذي وقع في توماروفكا
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سمع سكان مدينة بيلغورود الروسية دوي انفجار في قرية توماروفكا بعد ظهر اليوم الأحد، 3 أبريل/ نيسان.
وقال أوليغ ميدفيديف، رئيس إدارة منطقة مدينة ياكوفليفسكي، كل شيء أصبح الآن هادئا في قرية توماروفكا.
وأضاف: "كان هناك دوي انفجار، تم تطويق الشارع المستهدف، وتم استدعاء خدمات الطوارئ".
على حد قوله، تمت إزالة الطوق من الطرق في منطقة مفتوحة، وأكد أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.
وختم: "قريبا ستتم استعادة حركة المرور بالكامل. ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية".