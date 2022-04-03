https://arabic.sputniknews.com/20220403/إسرائيل-تتأهب-لسيناريوهات-قتالية،،-وحماس-تتوعد-بتصعيد-المقاومة-1060794936.html
إسرائيل تتأهب لسيناريوهات قتالية.. وحماس تتوعد بتصعيد المقاومة
إسرائيل تتأهب لسيناريوهات قتالية.. وحماس تتوعد بتصعيد المقاومة
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إسرائيل تستعد لسيناريوهات قتالية، والمقاومة الفلسطينية تتأهب، الأمن الروسي يعتقل أنصار للنازيين في بعض... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:13+0000
2022-04-03T10:13+0000
2022-04-03T10:22+0000
راديو
شؤون عسكرية
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إسرائيل تتأهب لسيناريوهات قتالية،، وحماس تتوعد بتصعيد المقاومة
إسرائيل تتأهب لسيناريوهات قتالية،، وحماس تتوعد بتصعيد المقاومة
صعَّدت تل أبيب حالة الاستعداد لسيناريوهات قتالية محتملة وذلك على خلفية الاستهداف الأخير فيها، وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه تم تعزيز الدفاعات وإعلان حالة التأهب القصوى في الجيش الإسرائيلي.ومن جهتها، أكدت حركة حماس أنها سترد على التجاوزات الإسرائيلية بتصعيد المقاومة أكثر. وذلك خلال بيان لها يوم الخميس الماضي مبينة أنها ستواصل طريق المقاومة ضد الاحتلال.وعن هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون في حواره مع برنامج شؤون عسكرية:خبير: " روسيا تقاتل النازيين نيابة عن العالم "ألقى جهاز الأمن الروسي القبض على عشرات العناصر من أنصار النازيين في مقاطعات روسية وذلك خلال عملية نوعية واسعة نفذها الأمن الروسي في عدة مدن.وعن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الدكتور أحمد سيد أحمد خلال حديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
إسرائيل تتأهب لسيناريوهات قتالية.. وحماس تتوعد بتصعيد المقاومة
10:13 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إسرائيل تستعد لسيناريوهات قتالية، والمقاومة الفلسطينية تتأهب، الأمن الروسي يعتقل أنصار للنازيين في بعض أقاليم روسيا، أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ماهي منظومة "مجيد " الدفاعية الإيرانية.
صعَّدت تل أبيب حالة الاستعداد لسيناريوهات قتالية محتملة وذلك على خلفية الاستهداف الأخير فيها، وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه تم تعزيز الدفاعات وإعلان حالة التأهب القصوى في الجيش الإسرائيلي.
ومن جهتها، أكدت حركة حماس أنها سترد على التجاوزات الإسرائيلية بتصعيد المقاومة أكثر. وذلك خلال بيان لها يوم الخميس الماضي مبينة أنها ستواصل طريق المقاومة ضد الاحتلال.
وعن هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون في حواره مع برنامج شؤون عسكرية:
" المقاومة الفلسطينية ستصعّد المقاومة ضد العدو، ونحن نستعد لكل السيناريوهات حتى في حال الاعتداء على المسجد الأقصى فليست المقاومة وحدها بل الشعب الفلسطيني كله جاهز للدفاع عن الأقصى "
خبير: " روسيا تقاتل النازيين نيابة عن العالم "
ألقى جهاز الأمن الروسي القبض على عشرات العناصر من أنصار النازيين في مقاطعات روسية وذلك خلال عملية نوعية واسعة نفذها الأمن الروسي في عدة مدن.
وعن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الدكتور أحمد سيد أحمد خلال حديثه معنا:
"إن روسيا من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا ومن خلال ما تم العثور عليه من مصانع للأسلحة البيولوجية ومواجهتها للنازيين أثبتت للعالم أنها لا تدافع عن أمنها القومي فقط، بل هي تدافع عن العالم بأسره"