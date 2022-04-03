https://arabic.sputniknews.com/20220403/إسرائيل-تصدر-قرارا-بإبعاد-نائب-مدير-أوقاف-القدس-عن-الأقصى-1060804867.html
إسرائيل تصدر قرارا بإبعاد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى
إسرائيل تصدر قرارا بإبعاد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى
سلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:40+0000
2022-04-03T13:40+0000
2022-04-03T13:40+0000
القدس
المسجد الأقصى
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن السلطات الإسرائيلية استدعت بكيرات صباح الأحد وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى 6 أشهر.وهذه ليست هي المرة الأولى التي تبعد فيها إسرائيل بكيرات عن الأقصى، حيث تم إبعاده عشرات المرات ولمدد متفاوتة.وفي وقت سابق اليوم، اقتحم 166 مستوطنا، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.وذكرت الوكالة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأردن-يدين-اقتحام-عضو-الكنيست-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1060719049.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القدس, المسجد الأقصى
إسرائيل تصدر قرارا بإبعاد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى
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سلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية أن السلطات الإسرائيلية استدعت بكيرات صباح الأحد وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى 6 أشهر.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تبعد فيها إسرائيل بكيرات عن الأقصى، حيث تم إبعاده عشرات المرات ولمدد متفاوتة.
وفي وقت سابق اليوم، اقتحم 166 مستوطنا، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت الوكالة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه.