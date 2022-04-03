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https://arabic.sputniknews.com/20220403/إسرائيل-تصدر-قرارا-بإبعاد-نائب-مدير-أوقاف-القدس-عن-الأقصى-1060804867.html
إسرائيل تصدر قرارا بإبعاد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى
إسرائيل تصدر قرارا بإبعاد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى
سلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:40+0000
2022-04-03T13:40+0000
القدس
المسجد الأقصى
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن السلطات الإسرائيلية استدعت بكيرات صباح الأحد وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى 6 أشهر.وهذه ليست هي المرة الأولى التي تبعد فيها إسرائيل بكيرات عن الأقصى، حيث تم إبعاده عشرات المرات ولمدد متفاوتة.وفي وقت سابق اليوم، اقتحم 166 مستوطنا، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.وذكرت الوكالة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه.
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القدس, المسجد الأقصى

إسرائيل تصدر قرارا بإبعاد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى

13:40 GMT 03.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWADرجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021
رجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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سلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن السلطات الإسرائيلية استدعت بكيرات صباح الأحد وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى 6 أشهر.
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وهذه ليست هي المرة الأولى التي تبعد فيها إسرائيل بكيرات عن الأقصى، حيث تم إبعاده عشرات المرات ولمدد متفاوتة.
وفي وقت سابق اليوم، اقتحم 166 مستوطنا، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت الوكالة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه.
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