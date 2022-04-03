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https://arabic.sputniknews.com/20220403/اتحاد-المبدعين-العرب-يختار-مغتربا-سوريا-مستشارا-ورئيسا-لقسم-التثقيف-1060812136.html
اتحاد المبدعين العرب يختار مغتربا سوريا مستشارا ورئيسا لقسم التثقيف
اتحاد المبدعين العرب يختار مغتربا سوريا مستشارا ورئيسا لقسم التثقيف
أعلن اتحاد المبدعين العرب عن تعيين المغترب السوري الدكتور محمد عصام محو مستشارًا ورئيسًا لقسم التثقيف، وذلك على هامش ختام الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T16:36+0000
2022-04-03T16:36+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أشار الدكتور محو إلى أن عمله الجديد في الاتحاد يقوم على تحقيق أهداف الاتحاد في دعم ورعاية المبدعين العرب وتنظيم البرامج العربية التي تدعم مسيرة المبدعين وتوجههم نحو الطريق الصحيح، إضافة إلى تمثيلهم وإيصال صوتهم في المؤتمرات الدولية ذات الشأن في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ونيويورك وعواصم دولية مختلفة. وعبّر الدكتور محو عن سعادته لتمثيل بلده سوريا بصورة تليق بعظمة حضارتها.من جهته، قال رئيس اتحاد المبدعين العرب الدكتور أحمد نور: "الدكتور محمد عصام محو شخص قادر على أن يكون قدوة للشباب العرب وعلى حمل هذه المسؤولية وتمثيل الاتحاد بشقه التثقيفي في المحافل الدولية والعربية"، مشيرا إلى أن "سورية بلد الحضارة ومنبع المنجزين ولا يجدر أن يخلو محفل للإبداع من بصمة سورية تزينه".وجاء هذا التعيين بالتزامن مع حصول الجناح السوري على الجائزة الذهبية لقطاع التنمية بتجسيد أفضل مضمون في معرض إكسبو للأجنحة المستأجرة وقدرة الجناح على تطبيق مفهوم التنمية أحد المفاهيم الأساسية التي وضعتها إدارة المعرض كأساس لتنظيم الحدث العالمي.وبحسب الوكالة، فإن اتحاد المبدعين العرب يعد كياناً أممياً متخصصاً بالإبداع ودعم المبدعين في المنطقة العربية وجنوب آسيا وأفريقيا في الأمم المتحدة، وهو عضو دائم في المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات المتخصصة ومقره القاهرة وله فروع في عدد من الدول العربية ومنها الإمارات.يذكر أن المغترب السوري الدكتور محمد عصام محو حائز على جائزة دبي العالمية لتنمية الموارد البشرية الأوسكار التعليمي 2021 عن فئة الفيديو التعليمي الأكثر انتشاراً وتداولاً والذي حمل عنوان (أنا صنيعة أمي)، وكأس العرب في الارتجال الذي تنظمه توستماسترز العالمية عام 2019، وجائزة الإلقاء في جامعة بيروت العربية عام 2016، ويعمل محاضراً جامعياً وحاصل على رتبة أستاذ زائر وهو مدرب للكوادر البشرية في دول مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/تفاصيل-اختتام-إكسبو-2020-دبي-يشارك-فيه-نجوم-عالميون-1060511284.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

اتحاد المبدعين العرب يختار مغتربا سوريا مستشارا ورئيسا لقسم التثقيف

16:36 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBفنانون يؤدون خلال حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس/ آذار 2022
فنانون يؤدون خلال حفل ختام معرض إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعلن اتحاد المبدعين العرب عن تعيين المغترب السوري الدكتور محمد عصام محو مستشارًا ورئيسًا لقسم التثقيف، وذلك على هامش ختام الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أشار الدكتور محو إلى أن عمله الجديد في الاتحاد يقوم على تحقيق أهداف الاتحاد في دعم ورعاية المبدعين العرب وتنظيم البرامج العربية التي تدعم مسيرة المبدعين وتوجههم نحو الطريق الصحيح، إضافة إلى تمثيلهم وإيصال صوتهم في المؤتمرات الدولية ذات الشأن في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ونيويورك وعواصم دولية مختلفة. وعبّر الدكتور محو عن سعادته لتمثيل بلده سوريا بصورة تليق بعظمة حضارتها.
من جهته، قال رئيس اتحاد المبدعين العرب الدكتور أحمد نور: "الدكتور محمد عصام محو شخص قادر على أن يكون قدوة للشباب العرب وعلى حمل هذه المسؤولية وتمثيل الاتحاد بشقه التثقيفي في المحافل الدولية والعربية"، مشيرا إلى أن "سورية بلد الحضارة ومنبع المنجزين ولا يجدر أن يخلو محفل للإبداع من بصمة سورية تزينه".
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
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تفاصيل اختتام "إكسبو 2020 دبي"... يشارك فيه نجوم عالميون
27 مارس, 08:35 GMT
وجاء هذا التعيين بالتزامن مع حصول الجناح السوري على الجائزة الذهبية لقطاع التنمية بتجسيد أفضل مضمون في معرض إكسبو للأجنحة المستأجرة وقدرة الجناح على تطبيق مفهوم التنمية أحد المفاهيم الأساسية التي وضعتها إدارة المعرض كأساس لتنظيم الحدث العالمي.
وبحسب الوكالة، فإن اتحاد المبدعين العرب يعد كياناً أممياً متخصصاً بالإبداع ودعم المبدعين في المنطقة العربية وجنوب آسيا وأفريقيا في الأمم المتحدة، وهو عضو دائم في المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات المتخصصة ومقره القاهرة وله فروع في عدد من الدول العربية ومنها الإمارات.
يذكر أن المغترب السوري الدكتور محمد عصام محو حائز على جائزة دبي العالمية لتنمية الموارد البشرية الأوسكار التعليمي 2021 عن فئة الفيديو التعليمي الأكثر انتشاراً وتداولاً والذي حمل عنوان (أنا صنيعة أمي)، وكأس العرب في الارتجال الذي تنظمه توستماسترز العالمية عام 2019، وجائزة الإلقاء في جامعة بيروت العربية عام 2016، ويعمل محاضراً جامعياً وحاصل على رتبة أستاذ زائر وهو مدرب للكوادر البشرية في دول مختلفة.
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