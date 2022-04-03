https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأمن-الكازاخستاني-يحبط-مخططا-خارجيا-لاغتيال-رئيس-البلاد-1060786937.html
الأمن الكازاخستاني يحبط مخططا خارجيا لاغتيال رئيس البلاد
الأمن الكازاخستاني يحبط مخططا خارجيا لاغتيال رئيس البلاد
أعلنت لجنة الأمن الوطني في كازاخستان، اليوم الأحد، إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T05:20+0000
2022-04-03T05:20+0000
2022-04-03T05:20+0000
العالم
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وقال المكتب الإعلامي للجنة الأمن الوطني الكازاخستانية، في بيان، إن المخابرات الكازاخستانية اعتقلت عميلا تابعا لجهاز استخبارات أجنبي، خطط لاغتيال توكاييف.وأضاف البيان: "في الخامس من مارس/آذار، في مدينة نور سلطان، اعتقلت لجنة الأمن الوطني عميل استخبارات أجنبي وهو مواطن من جمهورية [أ] كان يخطط لاغتيال الرئيس الكازاخستاني وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين".هذا وشهدت كازاخستان في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات غير مسبوقة عقب ارتفاع حاد ومفاجئ لأسعار الغاز، بدأت في مدينة جاناوزن لتعم بعدها مناطق كثيرة ومن ضمنها العاصمة السابقة للبلاد ألما آتا.وتخللت الاحتجاجات موجة من العنف وعمليات السلب والنهب، ما دفع الرئيس الكازاخستاني لفرض حالة الطوارئ والاستعانة بالجيش لفرض النظام والأمن في البلاد.وأرسلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قوات حفظ سلام، إلى كازاخستان بطلب من توكاييف؛ لحفظ الأمن وحماية الأماكن الحيوية والاستراتيجية في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمن الكازاخستاني يحبط مخططا خارجيا لاغتيال رئيس البلاد
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أعلنت لجنة الأمن الوطني في كازاخستان، اليوم الأحد، إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
وقال المكتب الإعلامي للجنة الأمن الوطني الكازاخستانية، في بيان، إن المخابرات الكازاخستانية اعتقلت عميلا تابعا لجهاز استخبارات أجنبي، خطط لاغتيال توكاييف.
وأضاف البيان: "في الخامس من مارس/آذار، في مدينة نور سلطان، اعتقلت لجنة الأمن الوطني عميل استخبارات أجنبي وهو مواطن من جمهورية [أ] كان يخطط لاغتيال الرئيس الكازاخستاني وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين".
هذا وشهدت كازاخستان في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات غير مسبوقة عقب ارتفاع حاد ومفاجئ لأسعار الغاز، بدأت في مدينة جاناوزن لتعم بعدها مناطق كثيرة ومن ضمنها العاصمة السابقة للبلاد ألما آتا.
وتخللت الاحتجاجات موجة من العنف وعمليات السلب والنهب، ما دفع الرئيس الكازاخستاني لفرض حالة الطوارئ والاستعانة بالجيش لفرض النظام والأمن في البلاد.
وأرسلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قوات حفظ سلام، إلى كازاخستان بطلب من توكاييف؛ لحفظ الأمن وحماية الأماكن الحيوية والاستراتيجية في البلاد.