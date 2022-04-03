عربي
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأمير-الأردني-حمزة-بن-الحسين-يتخلى-عن-لقبه-1060806433.html
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه
أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، تخليه عن لقب أمير. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:17+0000
2022-04-03T14:17+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه

14:17 GMT 03.04.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، تخليه عن لقب أمير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала