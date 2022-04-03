https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأمير-الأردني-حمزة-بن-الحسين-يتخلى-عن-لقبه-1060806433.html
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه
أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، تخليه عن لقب أمير. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:17+0000
2022-04-03T14:17+0000
2022-04-03T14:17+0000
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العالم العربي
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه
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أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، تخليه عن لقب أمير.