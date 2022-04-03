https://arabic.sputniknews.com/20220403/الإمارات-تواصل-إرسال-الإمدادات-الغذائية-والإغاثية-إلى-أوكرانيا-1060790680.html
الإمارات تواصل إرسال الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا
الإمارات تواصل إرسال الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا
واصلت دولة الإمارات في إرسال الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:41+0000
2022-04-03T08:41+0000
2022-04-03T08:42+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت الإمارات عن إرسال طائرة خامسة محملة بـ 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، وذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار وذلك في ظل وجود نحو 4 ملايين لاجئ حتى الآن.وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا : "تحرص دولة الإمارات على توفير المتطلبات الإغاثية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع وخاصة من اللاجئين في دول جوار أوكرانيا".وأضاف الكعبي: "دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي انطلاقاً من النهج الإنساني لقيادتها الرشيدة وجهودها التي لا تتوقف في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وضمن قيم الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة والتي تضع الإنسان في قائمة أولوياتها دون تمييز، ودون أي اعتبارات".ونوه السفير أن "دولة الإمارات قد أرسلت خلال شهر مارس/آذار الماضي بتسيير جسر جوي من المساعدات الإغاثية يتضمن إرسال أطنان من المواد الغذائية الأساسية، والتي تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد أو مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في بولندا".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/تفاصيل-اتفاقية-التجارة-الحرة-بين-إسرائيل-والإمارات-1060742295.html
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تواصل إرسال الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا
08:41 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 08:42 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
واصلت دولة الإمارات في إرسال الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
، أعلنت الإمارات عن إرسال طائرة خامسة محملة بـ 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، وذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار وذلك في ظل وجود نحو 4 ملايين لاجئ حتى الآن.
وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا : "تحرص دولة الإمارات على توفير المتطلبات الإغاثية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع وخاصة من اللاجئين في دول جوار أوكرانيا".
وأضاف الكعبي: "دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي انطلاقاً من النهج الإنساني لقيادتها الرشيدة وجهودها التي لا تتوقف في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وضمن قيم الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة والتي تضع الإنسان في قائمة أولوياتها دون تمييز، ودون أي اعتبارات".
ونوه السفير أن "دولة الإمارات قد أرسلت خلال شهر مارس/آذار الماضي بتسيير جسر جوي من المساعدات الإغاثية يتضمن إرسال أطنان من المواد الغذائية الأساسية، والتي تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد أو مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في بولندا".