https://arabic.sputniknews.com/20220403/الإمارات-وإسرائيل-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-في-مجال-النقل-البحري-1060792417.html
الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري
الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري
وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T09:28+0000
2022-04-03T09:28+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقع المذكرة وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن جانب إسرائيل وزيرة النقل وأمن الطرق ميراف ميخائيل، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة والخبرة والمعرفة المتبادلة.وتهدف أيضا إلى تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة.كما تهدف كذلك إلى تعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.بدروه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.وأشار إلى أن الشراكة الإماراتية الإسرائيلية ستعمل على تعزيز الاستقرار ومكاسب السلام في المنطقة.من جانبها، قالت الوزيرة الإسرائيلية، إن مذكرة التفاهم ستسهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين إسرائيل والإمارات، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إسرائيل-والإمارات-توقعان-اتفاقية-تجارة-حرة-بينهما-وبينيت-ولابيد-يعلقان-1060733986.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري
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وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية
، وقع المذكرة وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن جانب إسرائيل وزيرة النقل وأمن الطرق ميراف ميخائيل، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة والخبرة والمعرفة المتبادلة.
وتهدف أيضا إلى تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة.
كما تهدف كذلك إلى تعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.
بدروه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.
وأشار إلى أن الشراكة الإماراتية الإسرائيلية ستعمل على تعزيز الاستقرار ومكاسب السلام في المنطقة.
من جانبها، قالت الوزيرة الإسرائيلية، إن مذكرة التفاهم ستسهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين إسرائيل والإمارات
، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة.