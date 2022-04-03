https://arabic.sputniknews.com/20220403/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-ستسمح-لأوكرانيا-بتحديد-مستقبلها-السياسي--1060809140.html

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتحديد مستقبلها السياسي

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتحديد مستقبلها السياسي

قال مدير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتحديد مستقبلها السياسي، بينما تواصل تقديم الدعم العسكري لها بشكل... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T14:59+0000

2022-04-03T14:59+0000

2022-04-03T15:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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وأضاف كلاين: "المستقبل السياسي لأوكرانيا متروك لأوكرانيا لتقرره. ولكن يجب تأجيل المستقبل العسكري إلى ما بعد الهجوم".وتابع: "ولهذا السبب نحن نفعل الكثير لدعم الرئيس زيلينسكي وجيشه بالأدوات التي يحتاجون إليها، إنهم يحتاجون إلى أسلحة، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى التي يحتاجونها لطرد الغزو الروسي من بلادهم".ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/لماذا-لا-يتم-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-خبير-يجيب-1060805108.html

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العالم