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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-ستسمح-لأوكرانيا-بتحديد-مستقبلها-السياسي--1060809140.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتحديد مستقبلها السياسي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتحديد مستقبلها السياسي
قال مدير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتحديد مستقبلها السياسي، بينما تواصل تقديم الدعم العسكري لها بشكل... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:59+0000
2022-04-03T15:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأضاف كلاين: "المستقبل السياسي لأوكرانيا متروك لأوكرانيا لتقرره. ولكن يجب تأجيل المستقبل العسكري إلى ما بعد الهجوم".وتابع: "ولهذا السبب نحن نفعل الكثير لدعم الرئيس زيلينسكي وجيشه بالأدوات التي يحتاجون إليها، إنهم يحتاجون إلى أسلحة، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى التي يحتاجونها لطرد الغزو الروسي من بلادهم".ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/لماذا-لا-يتم-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-خبير-يجيب-1060805108.html
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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتحديد مستقبلها السياسي

14:59 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 15:29 GMT 03.04.2022)
© REUTERS / ERIN SCOTTالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / ERIN SCOTT
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قال مدير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتحديد مستقبلها السياسي، بينما تواصل تقديم الدعم العسكري لها بشكل مستمر.
وأضاف كلاين: "المستقبل السياسي لأوكرانيا متروك لأوكرانيا لتقرره. ولكن يجب تأجيل المستقبل العسكري إلى ما بعد الهجوم".
وتابع: "ولهذا السبب نحن نفعل الكثير لدعم الرئيس زيلينسكي وجيشه بالأدوات التي يحتاجون إليها، إنهم يحتاجون إلى أسلحة، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى التي يحتاجونها لطرد الغزو الروسي من بلادهم".
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
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