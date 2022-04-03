https://arabic.sputniknews.com/20220403/الحشد-الشعبي-يقرر-إعدام-إرهابيين-اثنين-مسؤولين-عن-تفجير-ساحة-الطيران-في-بغداد--1060814014.html
الحشد الشعبي يقرر إعدام "إرهابيين" اثنين مسؤولين عن تفجير ساحة الطيران في بغداد
الحشد الشعبي يقرر إعدام "إرهابيين" اثنين مسؤولين عن تفجير ساحة الطيران في بغداد
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عن إحالة "إرهابيين" اثنين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران في العاصمة بغداد، إلى الإعدام. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T19:23+0000
2022-04-03T19:23+0000
2022-04-03T19:23+0000
العالم العربي
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وذكرت الهيئة في بيان صحفي: "الإرهابيان اعتقلا في وقت سابق بعملية نوعية خاصة وتم إكمال أوراقهما التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمهما بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لقانون الإرهاب"، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية.وأضاف البيان: "الإرهابيان ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي وشغلا مناصب حساسة ومهمة داخل التنظيم إذ كان أحدهما مساعدا للإرهابي (أبو حسن الغريباوي)، والآخر مسؤول المضافات الخاصة بالتنظيم".وفي 21 يناير/كانون الثاني 2021، لقي مصرعه 32 مدنيا، وأصيب أكثر من 110 أشخاص آخرين، في تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/العراق-الحشد-الشعبي-يواصل-عملية-الإرادة-الصلبة-للقضاء-على-بقايا-داعش-1060634257.html
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العالم العربي
الحشد الشعبي يقرر إعدام "إرهابيين" اثنين مسؤولين عن تفجير ساحة الطيران في بغداد
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عن إحالة "إرهابيين" اثنين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران في العاصمة بغداد، إلى الإعدام.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي: "الإرهابيان اعتقلا في وقت سابق بعملية نوعية خاصة وتم إكمال أوراقهما التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمهما بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لقانون الإرهاب"، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية.
وأضاف البيان: "الإرهابيان ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي وشغلا مناصب حساسة ومهمة داخل التنظيم إذ كان أحدهما مساعدا للإرهابي (أبو حسن الغريباوي)، والآخر مسؤول المضافات الخاصة بالتنظيم".
وفي 21 يناير/كانون الثاني 2021، لقي مصرعه 32 مدنيا، وأصيب أكثر من 110 أشخاص آخرين، في تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.