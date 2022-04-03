https://arabic.sputniknews.com/20220403/الحكومة-الأردنية-150-دينارا-دعما-مباشرا-للعامل-في-برنامج-التشغيل-الوطني--1060791986.html
الحكومة الأردنية: 150 دينارا دعما مباشرا للعامل في برنامج التشغيل الوطني
الحكومة الأردنية: 150 دينارا دعما مباشرا للعامل في برنامج التشغيل الوطني
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن توفير 150 دينار دعما شهريا مباشرا للعاملين في برنامج التشغيل الوطني 2022. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T09:23+0000
2022-04-03T09:23+0000
2022-04-03T09:23+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك في تصريحات للخصاونة خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج، بحسب موقع "عمون" اليوم الأحد.وقال رئيس الوزراء إن البرنامج يأتي ضمن الأولويات الحكومية، مؤكدا أنه أحد أهم التزامات حكومته.وأوضح الخصاونة أنه تم تحديد 80 مليون دينار لتنفيذ البرنامج، ليوفر 60 ألف فرصة عمل، معتبرا أنه يمثل أولوية لإيجاد حلول لمشكلة البطالة.وذكر رئيس الحكومة أن البرنامج يشتمل على دعم نقدي مباشر لأجور العاملين بواقع 150 دينارا شهريَا على مدار 6 أشهر، ولكن يشترط أن يكون العقد الموقع مع المستفيد من البرنامج لمدة سنة.ولفت إلى أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت 4% خلال فترة وباء كورونا قبل أن تعود للانخفاض.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأردن-عودة-الجماهير-للملاعب-بالسعة-الكاملة-اعتبارا-من-الثلاثاء-1060787993.html
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أخبار الأردن
الحكومة الأردنية: 150 دينارا دعما مباشرا للعامل في برنامج التشغيل الوطني
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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن توفير 150 دينار دعما شهريا مباشرا للعاملين في برنامج التشغيل الوطني 2022.
جاء ذلك في تصريحات للخصاونة خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج، بحسب موقع "عمون"
اليوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء إن البرنامج يأتي ضمن الأولويات الحكومية، مؤكدا أنه أحد أهم التزامات حكومته.
وأوضح الخصاونة أنه تم تحديد 80 مليون دينار لتنفيذ البرنامج، ليوفر 60 ألف فرصة عمل، معتبرا أنه يمثل أولوية لإيجاد حلول لمشكلة البطالة.
وذكر رئيس الحكومة أن البرنامج يشتمل على دعم نقدي مباشر لأجور العاملين بواقع 150 دينارا شهريَا على مدار 6 أشهر، ولكن يشترط أن يكون العقد الموقع مع المستفيد من البرنامج لمدة سنة.
ولفت إلى أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت 4% خلال فترة وباء كورونا قبل أن تعود للانخفاض.