https://arabic.sputniknews.com/20220403/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-منح-قروض-مالية-عبر-المحمول--1060797986.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منح قروض مالية عبر المحمول
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منح قروض مالية عبر المحمول
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:20+0000
2022-04-03T11:20+0000
2022-04-03T11:20+0000
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أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان نشر على صفحته بموقع فيسبوك أن بعض المواقع الإلكترونية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية.وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنها نفت تلك الأنباء.نقل البيان عن الوزارة أنه "لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية".وأكدت أن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة في هذا الشأن وهمية، وأنها غير تابعة للوزارة على الإطلاق.وحذرت المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منح قروض مالية عبر المحمول
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية.
أعلن مجلس الوزراء المصري
في بيان نشر على صفحته بموقع فيسبوك أن بعض المواقع الإلكترونية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية.
وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنها نفت تلك الأنباء.
نقل البيان عن الوزارة أنه "لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية".
وأكدت أن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة في هذا الشأن وهمية، وأنها غير تابعة للوزارة على الإطلاق.
وحذرت المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.