عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-منح-قروض-مالية-عبر-المحمول--1060797986.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منح قروض مالية عبر المحمول
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منح قروض مالية عبر المحمول
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:20+0000
2022-04-03T11:20+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104584/70/1045847001_0:148:2997:1834_1920x0_80_0_0_b7f41efce08309a63285f0cdfb9a14a2.jpg
أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان نشر على صفحته بموقع فيسبوك أن بعض المواقع الإلكترونية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية.وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنها نفت تلك الأنباء.نقل البيان عن الوزارة أنه "لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية".وأكدت أن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة في هذا الشأن وهمية، وأنها غير تابعة للوزارة على الإطلاق.وحذرت المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104584/70/1045847001_177:0:2820:1982_1920x0_80_0_0_0f36548d3ec11e45a519421674aea8c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تكشف حقيقة منح قروض مالية عبر المحمول

11:20 GMT 03.04.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
تابعنا عبرTelegram
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية.
أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان نشر على صفحته بموقع فيسبوك أن بعض المواقع الإلكترونية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية.
وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنها نفت تلك الأنباء.
نقل البيان عن الوزارة أنه "لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية".
وأكدت أن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة في هذا الشأن وهمية، وأنها غير تابعة للوزارة على الإطلاق.
وحذرت المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала