https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-الروسية-تنشرمقطع-فيديو-لتدمير-مواقع-عسكرية-مموهة-للقوات-الأوكرانية--1060788145.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير مواقع عسكرية مموهة للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير مواقع عسكرية مموهة للقوات الأوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية تدمير مواقع عسكرية أوكرانية متخفية، بواسطة مروحيات هجومية من طراز "كا 52". 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T07:08+0000
2022-04-03T07:08+0000
2022-04-03T07:19+0000
روسيا
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وأظهر الفيديو المنشور قيام مروحيات هجومية روسية من طراز "كا 52" بقصف مواقع عسكرية تابعة للجيش الأوكراني بواسطة صواريخ موجهة عالية الدقة من طراز "فيخر".وبينت اللقطات تفاصيل العملية وكيفية إطلاق الصواريخ عبر استخدام شاشة داخل المروحية.وقالت الوزارة إن "طاقم المروحية أطلق صواريخ موجهة من ارتفاعات منخفضة ونتيجة لذلك، تم تدمير مواقع المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية المموهة في منطقة حرجية". وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة يقوم طيران الجيش الروسي بمهام الحراسة وتدمير المركبات ومهمات الدعم الجوي والبري للقوات العسكرية.
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روسيا
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير مواقع عسكرية مموهة للقوات الأوكرانية
07:08 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية تدمير مواقع عسكرية أوكرانية متخفية، بواسطة مروحيات هجومية من طراز "كا 52".
وأظهر الفيديو المنشور قيام مروحيات هجومية روسية من طراز "كا 52" بقصف مواقع عسكرية تابعة للجيش الأوكراني بواسطة صواريخ موجهة عالية الدقة من طراز "فيخر".
وبينت اللقطات تفاصيل العملية وكيفية إطلاق الصواريخ عبر استخدام شاشة داخل المروحية.
وقالت الوزارة إن "طاقم المروحية أطلق صواريخ موجهة من ارتفاعات منخفضة ونتيجة لذلك، تم تدمير مواقع المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية المموهة في منطقة حرجية".
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة يقوم طيران الجيش الروسي بمهام الحراسة وتدمير المركبات ومهمات الدعم الجوي والبري للقوات العسكرية.