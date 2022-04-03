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الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير مواقع عسكرية مموهة للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير مواقع عسكرية مموهة للقوات الأوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية تدمير مواقع عسكرية أوكرانية متخفية، بواسطة مروحيات هجومية من طراز "كا 52". 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T07:08+0000
2022-04-03T07:19+0000
روسيا
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وأظهر الفيديو المنشور قيام مروحيات هجومية روسية من طراز "كا 52" بقصف مواقع عسكرية تابعة للجيش الأوكراني بواسطة صواريخ موجهة عالية الدقة من طراز "فيخر".وبينت اللقطات تفاصيل العملية وكيفية إطلاق الصواريخ عبر استخدام شاشة داخل المروحية.وقالت الوزارة إن "طاقم المروحية أطلق صواريخ موجهة من ارتفاعات منخفضة ونتيجة لذلك، تم تدمير مواقع المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية المموهة في منطقة حرجية". وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة يقوم طيران الجيش الروسي بمهام الحراسة وتدمير المركبات ومهمات الدعم الجوي والبري للقوات العسكرية.
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الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير مواقع عسكرية مموهة للقوات الأوكرانية

07:08 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 03.04.2022)
© Photo / Пресс служба "Вертолёты России"Вертолёт Ка-52/ Kamov-52 helicopter
Вертолёт Ка-52/ Kamov-52 helicopter - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Photo / Пресс служба "Вертолёты России"
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية تدمير مواقع عسكرية أوكرانية متخفية، بواسطة مروحيات هجومية من طراز "كا 52".
وأظهر الفيديو المنشور قيام مروحيات هجومية روسية من طراز "كا 52" بقصف مواقع عسكرية تابعة للجيش الأوكراني بواسطة صواريخ موجهة عالية الدقة من طراز "فيخر".
وبينت اللقطات تفاصيل العملية وكيفية إطلاق الصواريخ عبر استخدام شاشة داخل المروحية.
وقالت الوزارة إن "طاقم المروحية أطلق صواريخ موجهة من ارتفاعات منخفضة ونتيجة لذلك، تم تدمير مواقع المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية المموهة في منطقة حرجية".
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة يقوم طيران الجيش الروسي بمهام الحراسة وتدمير المركبات ومهمات الدعم الجوي والبري للقوات العسكرية.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
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