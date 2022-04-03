https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-الروسية-جميع-الوحدات-المسلحة-غادرت-بوتشا-بالكامل-في-30-مارس--1060809275.html

الدفاع الروسية: قواتنا لم تعرض أي مدني للأذى في مدينة بوتشا الأوكرانية

الدفاع الروسية: قواتنا لم تعرض أي مدني للأذى في مدينة بوتشا الأوكرانية

نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T15:00+0000

2022-04-03T15:00+0000

2022-04-03T15:38+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 آذار/ مارس وتم نشر ’أدلة الجرائم‘ المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

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