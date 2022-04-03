https://arabic.sputniknews.com/20220403/الرئيس-الإيراني-يبحث-مع-نظيره-العراقي-أمن-المنطقة-والتحديات-الإقليمية-1060797248.html

الرئيس الإيراني يبحث مع نظيره العراقي أمن المنطقة والتحديات الإقليمية

الرئيس الإيراني يبحث مع نظيره العراقي أمن المنطقة والتحديات الإقليمية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي برهم صالح، دعم طهران لوحدة العراق واستقلاله وأمنه، ومكانته الإقليمية والدولية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T11:10+0000

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2022-04-03T11:10+0000

العراق

إيران

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيسي، اليوم الأحد، "طهران تدعم وحدة العراق واستقلاله وأمنه ومكانته الإقليمية والدولية .. إننا نعتبر أن أدنى درجة من انعدام الأمن في العراق تضر بالمنطقة بأسرها؛ لذلك نرحب بتحقيق مصالح الشعب العراقي وإقامة حكومة قوية في بغداد".وأضاف رئيسي: "إن مرور الوقت أثبت صحة تصريح المرشد الأعلى بأن الولايات المتحدة ليست متعاطفة مع الدول الإسلامية في المنطقة. وخاصة العراق".من جانبه، شدد الرئيس العراقي، وفقًا لبيان الرئاسة الإيرانية، على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين لتجاوز التحديات الإقليمية؛ وقال "إن إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة مهم للغاية. وفي هذا الصدد نأمل في دور نشيط لجمهورية إيران الإسلامية".وأضاف صالح، "لطهران وبغداد العديد من الأهداف والغايات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال تعزيز مستوى التعاون والتنسيق، يمكننا اتخاذ خطوات مفيدة وفعالة لضمان مصالح بلدينا ودول المنطقة".وشدد الرئيس العراقي على أن "حل الأزمات في المنطقة، هو ببساطة عبر إرادة الدول نفسها والحل داخل المنطقة، دون تدخل الأجانب".وكانت العلاقات الإيرانية - العراقية قد توترت إلى حد كبير، إثر هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني، في 12 آذار/ مارس الماضي، استهدف موقعًا في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق؛ وقال الحرس الثوري، إنه مكتب تابع للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).وأكدت إيران مسؤوليتها عن القصف، الذي طال نقاطا بإقليم كردستان العراق؛ لافتة إلى أنها سبق وأن طلبت من بغداد إنهاء التواجد الإسرائيلي في البلاد.وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في 14 آذار/مارس الماضي، "غير مقبول إطلاقا أن أحد جيراننا، الذي تربطه علاقات عميقة وتعاون معنا، أن يكون بؤرة التهديد لإيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الأهداف-الخفية-لماذا-اختارت-إيران-هذا-التوقيت-للهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059927421.html

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