عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الرئيس-الإيراني-يبحث-مع-نظيره-العراقي-أمن-المنطقة-والتحديات-الإقليمية-1060797248.html
الرئيس الإيراني يبحث مع نظيره العراقي أمن المنطقة والتحديات الإقليمية
الرئيس الإيراني يبحث مع نظيره العراقي أمن المنطقة والتحديات الإقليمية
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي برهم صالح، دعم طهران لوحدة العراق واستقلاله وأمنه، ومكانته الإقليمية والدولية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:10+0000
2022-04-03T11:10+0000
العراق
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049766006_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df2c30d6d0d74c27520cd5343811ca85.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيسي، اليوم الأحد، "طهران تدعم وحدة العراق واستقلاله وأمنه ومكانته الإقليمية والدولية .. إننا نعتبر أن أدنى درجة من انعدام الأمن في العراق تضر بالمنطقة بأسرها؛ لذلك نرحب بتحقيق مصالح الشعب العراقي وإقامة حكومة قوية في بغداد".وأضاف رئيسي: "إن مرور الوقت أثبت صحة تصريح المرشد الأعلى بأن الولايات المتحدة ليست متعاطفة مع الدول الإسلامية في المنطقة. وخاصة العراق".من جانبه، شدد الرئيس العراقي، وفقًا لبيان الرئاسة الإيرانية، على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين لتجاوز التحديات الإقليمية؛ وقال "إن إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة مهم للغاية. وفي هذا الصدد نأمل في دور نشيط لجمهورية إيران الإسلامية".وأضاف صالح، "لطهران وبغداد العديد من الأهداف والغايات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال تعزيز مستوى التعاون والتنسيق، يمكننا اتخاذ خطوات مفيدة وفعالة لضمان مصالح بلدينا ودول المنطقة".وشدد الرئيس العراقي على أن "حل الأزمات في المنطقة، هو ببساطة عبر إرادة الدول نفسها والحل داخل المنطقة، دون تدخل الأجانب".وكانت العلاقات الإيرانية - العراقية قد توترت إلى حد كبير، إثر هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني، في 12 آذار/ مارس الماضي، استهدف موقعًا في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق؛ وقال الحرس الثوري، إنه مكتب تابع للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).وأكدت إيران مسؤوليتها عن القصف، الذي طال نقاطا بإقليم كردستان العراق؛ لافتة إلى أنها سبق وأن طلبت من بغداد إنهاء التواجد الإسرائيلي في البلاد.وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في 14 آذار/مارس الماضي، "غير مقبول إطلاقا أن أحد جيراننا، الذي تربطه علاقات عميقة وتعاون معنا، أن يكون بؤرة التهديد لإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الأهداف-الخفية-لماذا-اختارت-إيران-هذا-التوقيت-للهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059927421.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049766006_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47364657159d63f9d3d9cc5eaac7fda7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, إيران

الرئيس الإيراني يبحث مع نظيره العراقي أمن المنطقة والتحديات الإقليمية

11:10 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي برهم صالح، دعم طهران لوحدة العراق واستقلاله وأمنه، ومكانته الإقليمية والدولية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيسي، اليوم الأحد، "طهران تدعم وحدة العراق واستقلاله وأمنه ومكانته الإقليمية والدولية .. إننا نعتبر أن أدنى درجة من انعدام الأمن في العراق تضر بالمنطقة بأسرها؛ لذلك نرحب بتحقيق مصالح الشعب العراقي وإقامة حكومة قوية في بغداد".
وأضاف رئيسي: "إن مرور الوقت أثبت صحة تصريح المرشد الأعلى بأن الولايات المتحدة ليست متعاطفة مع الدول الإسلامية في المنطقة. وخاصة العراق".
جرحى في قصف صاروخي على أربيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
أهداف خفية... لماذا اختارت إيران هذا التوقيت الحساس للهجوم الصاروخي على العراق؟
15 مارس, 12:36 GMT
من جانبه، شدد الرئيس العراقي، وفقًا لبيان الرئاسة الإيرانية، على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين لتجاوز التحديات الإقليمية؛ وقال "إن إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة مهم للغاية. وفي هذا الصدد نأمل في دور نشيط لجمهورية إيران الإسلامية".
وأضاف صالح، "لطهران وبغداد العديد من الأهداف والغايات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال تعزيز مستوى التعاون والتنسيق، يمكننا اتخاذ خطوات مفيدة وفعالة لضمان مصالح بلدينا ودول المنطقة".
وشدد الرئيس العراقي على أن "حل الأزمات في المنطقة، هو ببساطة عبر إرادة الدول نفسها والحل داخل المنطقة، دون تدخل الأجانب".
وكانت العلاقات الإيرانية - العراقية قد توترت إلى حد كبير، إثر هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني، في 12 آذار/ مارس الماضي، استهدف موقعًا في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق؛ وقال الحرس الثوري، إنه مكتب تابع للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
وأكدت إيران مسؤوليتها عن القصف، الذي طال نقاطا بإقليم كردستان العراق؛ لافتة إلى أنها سبق وأن طلبت من بغداد إنهاء التواجد الإسرائيلي في البلاد.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في 14 آذار/مارس الماضي، "غير مقبول إطلاقا أن أحد جيراننا، الذي تربطه علاقات عميقة وتعاون معنا، أن يكون بؤرة التهديد لإيران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала