https://arabic.sputniknews.com/20220403/الرئيس-الصربي-يعلن-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-1060815464.html

الرئيس الصربي يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الصربي يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

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بلغراد - سبوتنيك. وكشف فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب التقدمي الصربي، عن أنه حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.في سياق متصل، أعلن الرئيس الصربي فوتشيتش أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة مع روسيا.وكان من المقرر الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات في صربيا في وقت متأخر من يوم غد الاثنين، لكن فوتشيتش بدا واثقا من فوزه بعد ساعات فقط من إغلاق مراكز الاقتراع، قائلا إنه لن تكون هناك حاجة إلى جولة الإعادة، بحسب "فرانس برس".أعلنت السلطات الصربية، صباح اليوم الأحد، عن فتح مراكز الاقتراع للتصويت أمام المواطنين، وذلك في إطار لانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاصلة في البلاد.وأصدرت لجنة الانتخابات في البلاد بيانا رسميا قالت فيه إن "مركزا واحدا فقط من بين 8000 مركز اقتراع للهيئات الرئاسية والبرلمانية والتمثيلية للبلديات الفردية في صربيا لم يفتح في الوقت المحدد، وذلك بسبب اشتباك بالأيدي بين المواطنين".وتجري في دولة صربيا انتخابات رئاسية منتظمة وانتخابات مبكرة لـ 250 نائبا في الجمعية (برلمان من مجلس واحد)، فضلا عن انتخابات الحكومة المحلية في مدن بلغراد وبور وعشرات البلديات الأخرى.وسجلت اللجنة الانتخابية الصربية 19 تكتلا من الأحزاب والائتلافات السياسية التي تتنافس على 250 مقعدا في البرلمان، حيث أنهم بحاجة إلى نسبة 3% للدخول إلى البرلمان الصربي.

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