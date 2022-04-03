https://arabic.sputniknews.com/20220403/السعودية-تستورد-سلعا-خليجية-بـ-13-مليار-دولار-في-شهر-واحد-1060799603.html
السعودية تستورد سلعا خليجية بـ 1.3 مليار دولار في شهر واحد
السعودية تستورد سلعا خليجية بـ 1.3 مليار دولار في شهر واحد
استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 59 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السعودية من الدول الخليجية في يناير/ كانون الثاني 2022. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:58+0000
2022-04-03T11:58+0000
2022-04-03T11:58+0000
اقتصاد
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك بوابة "أرقام" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن إجمالي واردات السعودية في يناير الماضي من الدول الخليجية بلغ 4.8 مليار ريال سعودي (نحو 1.3 مليار دولار أمريكي).وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المبلغ هو قيمة واردات السلع القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي.وبلغت قيمة واردات السعودية من الإمارات أكثر من 2.8 مليار ريال (نحو 750 مليون دولار).يذكر أن البحرين جاءت في المرحلة الثانية بالنسبة للواردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي تلتها سلطنة عمان ثم الكويت، بينما جاءت قطر في المرتبة الأخيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
السعودية تستورد سلعا خليجية بـ 1.3 مليار دولار في شهر واحد
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استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 59 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السعودية من الدول الخليجية في يناير/ كانون الثاني 2022.
ذكرت ذلك بوابة "أرقام" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن إجمالي واردات السعودية في يناير الماضي من الدول الخليجية بلغ 4.8 مليار ريال سعودي (نحو 1.3 مليار دولار أمريكي).
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المبلغ هو قيمة واردات السلع
القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغت قيمة واردات
السعودية من الإمارات أكثر من 2.8 مليار ريال (نحو 750 مليون دولار).
يذكر أن البحرين جاءت في المرحلة الثانية بالنسبة للواردات السعودية من دول مجلس التعاون
الخليجي تلتها سلطنة عمان ثم الكويت، بينما جاءت قطر في المرتبة الأخيرة.