https://arabic.sputniknews.com/20220403/السعودية-8-شركات-تتأهل-للمنافسة-على-التنقيب-عن-المعادن-في-الخنيقية-1060807951.html
السعودية... 8 شركات تتأهل للمنافسة على التنقيب عن المعادن في الخنيقية
السعودية... 8 شركات تتأهل للمنافسة على التنقيب عن المعادن في الخنيقية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، عن تأهل 8 شركات عالمية ومحلية للمنافسة على رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية بمنطقة الرياض. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:37+0000
2022-04-03T14:37+0000
2022-04-03T14:37+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات المتأهلة هي ألارا السعودية فينشرز، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن ) وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) وشركة فيدانتا وشركة إسيل للتعدين والصناعة ليميتد وشركة إيفانهو إليكترك وشركة نورين للتعدين وأخيرا شركة موكسيكو ريسورسيس.ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن بدء تلقي طلبات التأهيل لمنافسة رخصة التنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية، على ما أفادت آنذاك قناة "العربية".وقالت الوزارة إنه يجرى طرح الموقع للمنافسة على المستوى المحلي والدولي؛ تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في السعودية.وتزيد مساحة الخنيقية والذي يعد أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة عن 350 كيلومتر مربع ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس.وبنهاية مرحلة التأهيل المسبق من المنافسة على رخصة التنقيب سيكون على الشركات الثمانية المذكورة، خوض مرحلتين أخريين من المنافسة هما تقديم العروض، والمزايدة العلنية.يشار إلى أن مرحلة التأهيل المسبق تضمنت تقديم الشركات المعلومات المتعلقة بمستوى خبراتها وقدراتها والملاءة المالية ووضعها التنظيمي.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/السعودية-اكتشاف-5500-موقع-للمعادن-الثمينة-بقيمة-5-تريليونات-ريال-1053736929.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... 8 شركات تتأهل للمنافسة على التنقيب عن المعادن في الخنيقية
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، عن تأهل 8 شركات عالمية ومحلية للمنافسة على رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية بمنطقة الرياض.
وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات المتأهلة هي ألارا السعودية فينشرز، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن ) وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) وشركة فيدانتا وشركة إسيل للتعدين والصناعة ليميتد وشركة إيفانهو إليكترك وشركة نورين للتعدين وأخيرا شركة موكسيكو ريسورسيس.
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن بدء تلقي طلبات التأهيل لمنافسة رخصة التنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية، على ما أفادت آنذاك قناة "العربية
".
وقالت الوزارة إنه يجرى طرح الموقع للمنافسة على المستوى المحلي والدولي؛ تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في السعودية.
وتزيد مساحة الخنيقية والذي يعد أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة عن 350 كيلومتر مربع ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس.
وبنهاية مرحلة التأهيل المسبق من المنافسة على رخصة التنقيب سيكون على الشركات الثمانية المذكورة، خوض مرحلتين أخريين من المنافسة هما تقديم العروض، والمزايدة العلنية.
يشار إلى أن مرحلة التأهيل المسبق تضمنت تقديم الشركات المعلومات المتعلقة بمستوى خبراتها وقدراتها والملاءة المالية ووضعها التنظيمي.