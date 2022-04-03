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السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية
السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات جديدة بشأن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية للدولة. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:59+0000
2022-04-03T14:59+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية في خبر، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السيسي أصدر توجيهات بالحفاظ على استمرارية مخزون الدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية.ولفتت إلى تأكيده على ضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات وتوفيرها بالأسعار والكميات المناسبة.كما شدد على ضرورة إتاحة تلك السلع بالمنافذ التموينية في عموم البلاد.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري برئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/التموين-المصرية-احتياطي-الزيت-التمويني-يكفي-6-أشهر-1060321616.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية

14:59 GMT 03.04.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات جديدة بشأن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية للدولة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية في خبر، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السيسي أصدر توجيهات بالحفاظ على استمرارية مخزون الدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية.
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ولفتت إلى تأكيده على ضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات وتوفيرها بالأسعار والكميات المناسبة.
كما شدد على ضرورة إتاحة تلك السلع بالمنافذ التموينية في عموم البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري برئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين.
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