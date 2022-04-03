الشرطة الأمريكية: مقتل 6 وإصابة 9 آخرين إثر إطلاق نار في مدينة ساكرمينتو... فيديو
13:08 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 03.04.2022)
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
© AP Photo / Frank Franklin II
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث إطلاق نار وقع في مدينة ساكرمينتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت قناة abcnews: "أعلنت الشرطة أن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص، قتل 6 منهم في ساعة مبكرة من صباح الأحد وسط مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا". .
وأوضحت الشرطة أن ملابسات الحادث لم تعرف على الفور.
🚨 K Street Shooting Update🚨— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022
Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd
وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات الإسعاف في مكان الحادث. أظهر أحد مقاطع الفيديو على تويتر أشخاصا يجرون في الشارع فيما سمع صوت إطلاق نار في الخلفية.
USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/JBXNAHzrD8— REAL SOPHY'S DIARIES (@AmericaToday15) April 3, 2022
وقالت شرطة ساكرامنتو على تويتر: "أرجوكم تجنبوا المنطقة حيث سيبقى وجود كبير للشرطة وسيظل المشهد نشطا".