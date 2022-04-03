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الشرطة الأمريكية: مقتل 6 وإصابة 9 آخرين إثر إطلاق نار في مدينة ساكرمينتو... فيديو
الشرطة الأمريكية: مقتل 6 وإصابة 9 آخرين إثر إطلاق نار في مدينة ساكرمينتو... فيديو
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث إطلاق نار وقع في مدينة ساكرمينتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:08+0000
2022-04-03T13:22+0000
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وقالت قناة abcnews: "أعلنت الشرطة أن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص، قتل 6 منهم في ساعة مبكرة من صباح الأحد وسط مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا". .وأوضحت الشرطة أن ملابسات الحادث لم تعرف على الفور.وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات الإسعاف في مكان الحادث. أظهر أحد مقاطع الفيديو على تويتر أشخاصا يجرون في الشارع فيما سمع صوت إطلاق نار في الخلفية.وقالت شرطة ساكرامنتو على تويتر: "أرجوكم تجنبوا المنطقة حيث سيبقى وجود كبير للشرطة وسيظل المشهد نشطا".
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية: مقتل 6 وإصابة 9 آخرين إثر إطلاق نار في مدينة ساكرمينتو... فيديو

13:08 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 03.04.2022)
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Frank Franklin II
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أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث إطلاق نار وقع في مدينة ساكرمينتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت قناة abcnews: "أعلنت الشرطة أن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص، قتل 6 منهم في ساعة مبكرة من صباح الأحد وسط مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا". .
وأوضحت الشرطة أن ملابسات الحادث لم تعرف على الفور.
وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات الإسعاف في مكان الحادث. أظهر أحد مقاطع الفيديو على تويتر أشخاصا يجرون في الشارع فيما سمع صوت إطلاق نار في الخلفية.
وقالت شرطة ساكرامنتو على تويتر: "أرجوكم تجنبوا المنطقة حيث سيبقى وجود كبير للشرطة وسيظل المشهد نشطا".
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