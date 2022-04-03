https://arabic.sputniknews.com/20220403/العراق-مصرع-قائد-شرطة-ذي-قار-الأسبق-في-الناصرية--1060787407.html
العراق... مصرع قائد شرطة ذي قار الأسبق في الناصرية
العراق... مصرع قائد شرطة ذي قار الأسبق في الناصرية
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، مصرع قائد شرطة ذي قار الأسبق اللواء المتقاعد حسن الزيدي إثر حادث مروري في الناصرية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:26+0000
2022-04-03T06:26+0000
2022-04-03T06:26+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر الأمني أن المسؤول السابق "لقي مصرعه نتيجة حادث سير أدى إلى انقلاب عجلته على طريق السريع الدولي بالقرب من الكطيعة في مدينة الناصرية".وأشار المصدر ذاته إلى أن "الزيدي كان في طريق عودته للمنزل بعد زيارته للعتبات المقدسة".ولفت إلى أن اللواء المتقاعد من سكان قضاء الشطرة شمالي الناصرية وأنه تولى منصب قائد شرطة ذي قار خلال الفترة من 2014 إلى عام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/مصرع-3-جنود-عراقيين-في-انفجار-عبوة-ناسفة-بكركوك-1056963266.html
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أخبار العراق اليوم
العراق... مصرع قائد شرطة ذي قار الأسبق في الناصرية
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، مصرع قائد شرطة ذي قار الأسبق اللواء المتقاعد حسن الزيدي إثر حادث مروري في الناصرية.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن المصدر الأمني أن المسؤول السابق "لقي مصرعه نتيجة حادث سير أدى إلى انقلاب عجلته على طريق السريع الدولي بالقرب من الكطيعة في مدينة الناصرية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الزيدي كان في طريق عودته للمنزل بعد زيارته للعتبات المقدسة".
ولفت إلى أن اللواء المتقاعد من سكان قضاء الشطرة شمالي الناصرية وأنه تولى منصب قائد شرطة ذي قار خلال الفترة من 2014 إلى عام 2019.