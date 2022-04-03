https://arabic.sputniknews.com/20220403/العراق-وكلاء-الغاز-يقطعون-طرقا-في-كركوك-احتجاجا-على-قلة-الإمدادات-1060794322.html
العراق... وكلاء الغاز يقطعون طرقا في كركوك احتجاجا على قلة الإمدادات
العراق... وكلاء الغاز يقطعون طرقا في كركوك احتجاجا على قلة الإمدادات
نظم عدد من وكلاء الغاز في محافظة كركوك، شمالي العراق، اليوم الأحد، تظاهرة، اعتراضا على إمدادهم بكميات قليلة من الغاز. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:04+0000
2022-04-03T10:04+0000
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أخبار العراق اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن وكلاء الغاز قطعوا الطرق قرب المنتوجات النفطية في محافظة كركوك "بسبب قلة تجهيزهم بالغاز".وأوضحت الوكالة العراقية أن وكلاء الغاز طالبوا "بتجهيز يومي من الغاز".وقبل أيام، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، استعداد الإقليم لحل المشكلة الناتجة عن حكم المحكمة الاتحادية في العراق، الصادر الشهر الماضي، والقاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة الإقليم وألزمه بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت حكما، في فبراير الماضي، يقضي بتسليم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/العراق-شؤون-الألغام-تعلن-إزالة-أكثر-من-مليون-قطعة-ذخيرة-1060790362.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... وكلاء الغاز يقطعون طرقا في كركوك احتجاجا على قلة الإمدادات
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نظم عدد من وكلاء الغاز في محافظة كركوك، شمالي العراق، اليوم الأحد، تظاهرة، اعتراضا على إمدادهم بكميات قليلة من الغاز.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية
أن وكلاء الغاز قطعوا الطرق قرب المنتوجات النفطية في محافظة كركوك "بسبب قلة تجهيزهم بالغاز".
وأوضحت الوكالة العراقية أن وكلاء الغاز طالبوا "بتجهيز يومي من الغاز".
وقبل أيام، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، استعداد الإقليم لحل المشكلة الناتجة عن حكم المحكمة الاتحادية في العراق، الصادر الشهر الماضي، والقاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة الإقليم وألزمه بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت حكما، في فبراير الماضي، يقضي بتسليم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.