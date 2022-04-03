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العراق يعلن استكمال الربط الكهربائي مع تركيا
العراق يعلن استكمال الربط الكهربائي مع تركيا
أعلن وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم، اليوم الأحد، أن بلاده استكملت الربط الكهربائي مع تركيا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:48+0000
2022-04-03T10:50+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير أن بلاده استكملت الربط الشبكي الكهربائي مع تركيا، موضحا في الوقت ذاته أن الربط مع الأردن قيد الإنشاء.وأشار إلى أن المفاوضات متواصلة بشأن الربط الكهربائي مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.وأوضح أن المباحثات المتعلقة بكلفة الإنشاء والتعرفة متواصلة، معربا عن أمله في التوصل لحل مرض للطرفين خلال الأيام المقبلة.وتوقع الوزير أن يكون الصيف المقبل أفضل من سابقه في حال توفر الغاز والوقود للوزارة.وعبر عن أمله في أن تخصص اللجنة المالية الأموال لاستكمال المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/العراق-شؤون-الألغام-تعلن-إزالة-أكثر-من-مليون-قطعة-ذخيرة-1060790362.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

العراق يعلن استكمال الربط الكهربائي مع تركيا

10:48 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 03.04.2022)
© AFP 2022 / Charly Triballeauزلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeau
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أعلن وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم، اليوم الأحد، أن بلاده استكملت الربط الكهربائي مع تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير أن بلاده استكملت الربط الشبكي الكهربائي مع تركيا، موضحا في الوقت ذاته أن الربط مع الأردن قيد الإنشاء.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيي داعش وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
العراق... شؤون الألغام تعلن إزالة أكثر من مليون قطعة ذخيرة
08:30 GMT
وأشار إلى أن المفاوضات متواصلة بشأن الربط الكهربائي مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.
وأوضح أن المباحثات المتعلقة بكلفة الإنشاء والتعرفة متواصلة، معربا عن أمله في التوصل لحل مرض للطرفين خلال الأيام المقبلة.
وتوقع الوزير أن يكون الصيف المقبل أفضل من سابقه في حال توفر الغاز والوقود للوزارة.
وعبر عن أمله في أن تخصص اللجنة المالية الأموال لاستكمال المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات.
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