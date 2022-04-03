https://arabic.sputniknews.com/20220403/العراق-يعلن-استكمال-الربط-الكهربائي-مع-تركيا-1060796208.html
العراق يعلن استكمال الربط الكهربائي مع تركيا
العراق يعلن استكمال الربط الكهربائي مع تركيا
أعلن وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم، اليوم الأحد، أن بلاده استكملت الربط الكهربائي مع تركيا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:48+0000
2022-04-03T10:48+0000
2022-04-03T10:50+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير أن بلاده استكملت الربط الشبكي الكهربائي مع تركيا، موضحا في الوقت ذاته أن الربط مع الأردن قيد الإنشاء.وأشار إلى أن المفاوضات متواصلة بشأن الربط الكهربائي مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.وأوضح أن المباحثات المتعلقة بكلفة الإنشاء والتعرفة متواصلة، معربا عن أمله في التوصل لحل مرض للطرفين خلال الأيام المقبلة.وتوقع الوزير أن يكون الصيف المقبل أفضل من سابقه في حال توفر الغاز والوقود للوزارة.وعبر عن أمله في أن تخصص اللجنة المالية الأموال لاستكمال المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/العراق-شؤون-الألغام-تعلن-إزالة-أكثر-من-مليون-قطعة-ذخيرة-1060790362.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
العراق يعلن استكمال الربط الكهربائي مع تركيا
10:48 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم، اليوم الأحد، أن بلاده استكملت الربط الكهربائي مع تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن الوزير أن بلاده استكملت الربط الشبكي الكهربائي مع تركيا، موضحا في الوقت ذاته أن الربط مع الأردن قيد الإنشاء.
وأشار إلى أن المفاوضات متواصلة بشأن الربط الكهربائي مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.
وأوضح أن المباحثات المتعلقة بكلفة الإنشاء والتعرفة متواصلة، معربا عن أمله في التوصل لحل مرض للطرفين خلال الأيام المقبلة.
وتوقع الوزير أن يكون الصيف المقبل أفضل من سابقه في حال توفر الغاز والوقود للوزارة.
وعبر عن أمله في أن تخصص اللجنة المالية الأموال لاستكمال المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات.