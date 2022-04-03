https://arabic.sputniknews.com/20220403/القدس-رؤساء-الكنائس-يدينون-استيلاء-الجماعات-الاستيطانية-المتطرفة-على-البتراء-الصغيرة-1060797865.html
القدس... رؤساء الكنائس يدينون استيلاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة على "البتراء الصغيرة"
القدس... رؤساء الكنائس يدينون استيلاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة على "البتراء الصغيرة"
أدان رؤساء بطاركة القدس استيلاء جماعات استيطانية متطرفة على فندق "البتراء الصغيرة" في البلدة القديمة، واستيلائهم عليه تمهيدا لمصادرته. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
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واعتبروا في بيان لهم اليوم الأحد، أن الاستيلاء على الفندق تهديدا لاستمرار وجود الحي المسيحي في القدس، وبالتالي خطراً على التعايش السلمي بين مجتمعات المدينة، وفق وكالة "عمون" الأردنية.وحذر رؤساء كنائس القدس من أن ذلك "سيؤدي إلى عدم الاستقرار والتوتر في الوقت الذي يحاول فيه الجميع التهدئة، وبناء الثقة، والسير نحو العدل والسلام".وفندق "ليتيل بتراء" (البتراء الصغيرة) في القدس هو أحد ممتلكات الكنيسة الرومية الأرثوذكسية بالمدينة المحتلة، ويقع عند مدخل باب الخليل، أحد بوابات البلدة القديمة ويقود للحي المسيحي والأرميني على طريق الحج لملايين المسيحيين الذين يزورون القدس كل عام.وأكد بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس على أن المتطرفين اليهود يتصرفون كما لو كانوا فوق القانون، دون خوف من العواقب.وشددوا على أن الاستيلاء على الفندق لا يتعلق فقط بالممتلكات الفردية فقط، بل بالطابع الكامل للقدس، بما في ذلك الحي المسيحي.والأسبوع الماضي، اقتحم متطرفون من جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية الفندق الذي تملكه بطريركية الروم الأرثوذكس، بدعوى أنها تملك وثائق تفيد بأنها اشترته منذ سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/بطريرك-القدس-يتهم-إسرائيليين-بمحاولة-طرد-المسيحيين-من-المدينة-1055152212.html
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القدس... رؤساء الكنائس يدينون استيلاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة على "البتراء الصغيرة"
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أدان رؤساء بطاركة القدس استيلاء جماعات استيطانية متطرفة على فندق "البتراء الصغيرة" في البلدة القديمة، واستيلائهم عليه تمهيدا لمصادرته.
واعتبروا في بيان لهم اليوم الأحد، أن الاستيلاء على الفندق تهديدا لاستمرار وجود الحي المسيحي في القدس، وبالتالي خطراً على التعايش السلمي بين مجتمعات المدينة، وفق وكالة "عمون
" الأردنية.
وحذر رؤساء كنائس القدس من أن ذلك "سيؤدي إلى عدم الاستقرار والتوتر في الوقت الذي يحاول فيه الجميع التهدئة، وبناء الثقة، والسير نحو العدل والسلام".
وفندق "ليتيل بتراء" (البتراء الصغيرة) في القدس هو أحد ممتلكات الكنيسة الرومية الأرثوذكسية بالمدينة المحتلة، ويقع عند مدخل باب الخليل، أحد بوابات البلدة القديمة ويقود للحي المسيحي والأرميني على طريق الحج لملايين المسيحيين الذين يزورون القدس كل عام.
وأكد بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس
على أن المتطرفين اليهود يتصرفون كما لو كانوا فوق القانون، دون خوف من العواقب.
وشددوا على أن الاستيلاء على الفندق لا يتعلق فقط بالممتلكات الفردية فقط، بل بالطابع الكامل للقدس، بما في ذلك الحي المسيحي.
والأسبوع الماضي، اقتحم متطرفون من جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية الفندق الذي تملكه بطريركية الروم الأرثوذكس، بدعوى أنها تملك وثائق تفيد بأنها اشترته منذ سنوات.