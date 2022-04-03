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الكاظمي يزور علاوي في المستشفى... صور
الكاظمي يزور علاوي في المستشفى... صور
زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:16+0000
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وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زار رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحته".
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العالم العربي, العراق

الكاظمي يزور علاوي في المستشفى... صور

10:16 GMT 03.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زار رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحته".
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