https://arabic.sputniknews.com/20220403/الكاظمي-يزور-علاوي-في-المستشفى-صور-1060794846.html
الكاظمي يزور علاوي في المستشفى... صور
الكاظمي يزور علاوي في المستشفى... صور
زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:16+0000
2022-04-03T10:16+0000
2022-04-03T10:16+0000
العالم العربي
العراق
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وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زار رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحته".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
الكاظمي يزور علاوي في المستشفى... صور
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زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
، زار رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحته".